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ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διθέσιο αεροσκάφος συνετρίβη σε στέγη σπιτιού

ασθενοφορο, γερμανία
clock 10:51 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου κοντά στο Όλντενμπουργκ στη Γερμανία, όταν ένα διθέσιο αεροσκάφος έπεσε και κατέληξε στη στέγη σπιτιού. Από τη συντριβή σκοτώθηκαν ο πιλότος και ο δεύτερος επιβάτης του αεροσκάφους.

Η αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, επιβεβαίωσε τελικά ότι σκοτώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ είπε ότι «αφού ολοκληρώθηκε η μακρά και περίπλοκη έρευνα στα συντρίμμια, διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί ήταν δύο».

Σημειώνεται ότι οι ένοικοι του σπιτιού γλίτωσαν από μια μεγάλη τραγωδία, καθώς την ώρα της πτώσης δεν βρίσκονταν εκεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.



Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

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