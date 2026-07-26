Γερμανία: Διθέσιο αεροσκάφος συνετρίβη σε στέγη σπιτιού

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου κοντά στο Όλντενμπουργκ στη Γερμανία, όταν ένα διθέσιο αεροσκάφος έπεσε και κατέληξε στη στέγη σπιτιού. Από τη συντριβή σκοτώθηκαν ο πιλότος και ο δεύτερος επιβάτης του αεροσκάφους.

Η αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, επιβεβαίωσε τελικά ότι σκοτώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ είπε ότι «αφού ολοκληρώθηκε η μακρά και περίπλοκη έρευνα στα συντρίμμια, διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί ήταν δύο».

Σημειώνεται ότι οι ένοικοι του σπιτιού γλίτωσαν από μια μεγάλη τραγωδία, καθώς την ώρα της πτώσης δεν βρίσκονταν εκεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.







Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ein Kleinflugzeug ist am Samstagmorgen in Ganderkesee in ein Wohnhaus gestürzt. Der Pilot soll dabei sein Leben verloren haben. Die Hausbewohner entgingen der Tragödie hingegen. https://t.co/FwnAXKcJOR pic.twitter.com/30AYWJbbjU — Blick (@Blickch) July 25, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Μαρία Μπεκατώρου ποζάρει με ολόσωμο μαγιό



