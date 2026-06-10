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Φουρέιρα - Μποτία: Η απουσία που προκάλεσε ερωτήματα
φουρέιρα
clock 18:00 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η απουσία του Αλμπέρτο Μποτία από το πλευρό της Ελένης Φουρέιρα έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας διάφορα ερωτήματα.

Όπως αναφέρθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή «GrXpress» των Θοδωρή Ρακιτζή και Έλενας Σωτηροπούλου, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής δεν έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση της νέας σειράς μαγιό της τραγουδίστριας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια.

Απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις, η Ελένη Φουρέιρα εξήγησε πως ο σύντροφός της είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις που σχετίζονταν με αγώνες και προπονήσεις, γεγονός που δεν του επέτρεψε να βρεθεί στην εκδήλωση.

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