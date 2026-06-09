Παπάζογλου: Η Μαρινέλλα μου είχε πει «αντί να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου καλύτερα να φύγω στη σκηνή»

Ο Δημήτρης Παπαζόγλου μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και αποκάλυψε ότι η Μαρινέλλα είχε εκφράσει την επιθυμία της να πεθάνει πάνω στη σκηνή.

«Η Μαρινέλλα είχε πει μια φοβερή φράση. Μου έλεγε ''Άκου να σου πω, Δημητράκη μου, αφού αυτό δουλεύει ακόμα, από το να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή», είπε αρχικά.

Τι είπε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη; «Φοβόμουν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν την ήξερα και προσπαθούσα να την ψυχολογήσω. Αλλά με δούλευε κιόλας. Μου έλεγε '' Κύριε, Παπάζογλου, δεν χρειάζεται να δείχνετε ότι είστε τόσο κουρασμένος''. Μετά η σχέση μου μαζί της ήταν πάρα πολύ αγαπησιάρικη».

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