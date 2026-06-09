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GOSSIP - LIFESTYLE
Παπάζογλου: Η Μαρινέλλα μου είχε πει «αντί να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου καλύτερα να φύγω στη σκηνή»
μαερινελλα
clock 21:00 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δημήτρης Παπαζόγλου μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και  αποκάλυψε ότι η Μαρινέλλα είχε εκφράσει την επιθυμία της να πεθάνει πάνω στη σκηνή.

«Η Μαρινέλλα είχε πει μια φοβερή φράση. Μου έλεγε ''Άκου να σου πω, Δημητράκη μου, αφού αυτό δουλεύει ακόμα, από το να περιμένω τον θάνατο στο σπίτι μου, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή», είπε αρχικά.

Τι είπε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη; «Φοβόμουν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν την ήξερα και προσπαθούσα να την ψυχολογήσω. Αλλά με δούλευε κιόλας. Μου έλεγε '' Κύριε, Παπάζογλου, δεν χρειάζεται να δείχνετε ότι είστε τόσο κουρασμένος''. Μετά η σχέση μου μαζί της ήταν πάρα πολύ αγαπησιάρικη».

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Δημήτρης Παπάζογλου Μαρινέλλα
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