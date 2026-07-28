Έσβησε η φωτιά σε Πόμπια και Αληθινή – Ευχαριστίες σε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και η συμβολή εθελοντών και κατοίκων συνέβαλαν στον έλεγχο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής, στον Δήμο Φαιστού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 για την προειδοποίηση των πολιτών. Ο δήμαρχος Φαιστού ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Πιο αναλυτικά:

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η πολύτιμη συμβολή των κατοίκων συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής του Δήμου Φαιστού. Από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης με την συμμετοχή ισχυρών επίγειων και εναέριων μέσων, ενώ στο έργο των πυροσβεστών συνέδραμαν οι Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού με όλο το μόνιμο και εποχικό προσωπικό, η Ελληνική Αστυνομία, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αντιδήμαρχοι, εθελοντές, αγρότες και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, διαθέτοντας οχήματα, τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα και κάθε πρόσφορο μέσο.

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Λόγω της σοβαρότητας της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικά μηνύματα προς τους κατοίκους και σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανεφοδιάζονταν με νερό από το φράγμα της Φανερωμένης, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στη διατήρηση της αδιάλειπτης εναέριας επιχείρησης και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, ο οποίος βρισκόταν από την εκδήλωση έως την κατάσβεση, στο μέτωπο της φωτιάς, εξέφρασε ξανά την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, επισημαίνοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για όλους. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά το Πυροσβεστικό Σώμα, τα πληρώματα των εναέριων μέσων, την Ελληνική Αστυνομία, την Περιφέρεια Κρήτης, την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Δήμου Φαιστού, τους εθελοντές, τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και όλους τους πολίτες που στάθηκαν στο πλευρό όσων επιχειρούσαν.

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Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αρχή Φαιστού και η Πολιτική Προστασία του Δήμου παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να τηρούν με τις οδηγίες πυροπροστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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