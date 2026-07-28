Φωτιά στην Πάρο: Σηκώθηκαν 3 εναέρια, 112 για εκκενώσεις 3 περιοχών

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 13:30 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση δυνάμεων.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο.
#Πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες…
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026
Από αέρος, ρίψεις πραγματοποιούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη ενώ την κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου ΟΤΑ.
Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των πολιτών με το οποίο ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλυκή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Χαράλαμπος_Καμπί της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Άγιος_Χαράλαμπος_Καμπί #Μπούγαδος #Ανερατζιά απομακρυνθείτε προς #Αλυκή
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/epZaj71grH…
— 112 Greece (@112Greece) July 28, 2026
Και δεύτερο μήνυμα του 112 χτύπησε στα κινητά των πολιτών στις 15:30 που ενημέρωνε και τους κατοίκους της περιοχής Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλυκή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμάρι απομακρυνθείτε προς #Αλυκή
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 28, 2026
Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
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