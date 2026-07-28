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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Σηκώθηκαν 3 εναέρια, 112 για εκκενώσεις 3 περιοχών

Φωτιά Πάρος
clock 15:58 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 13:30 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση δυνάμεων.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο.

Από αέρος, ρίψεις πραγματοποιούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη ενώ την κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των πολιτών με το οποίο ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

Και δεύτερο μήνυμα του 112 χτύπησε στα κινητά των πολιτών στις 15:30 που ενημέρωνε και τους κατοίκους της περιοχής Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλυκή. 

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

 

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