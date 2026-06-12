ΠΑΡ.12 Ιου 2026 00:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Βασίλης Καΐλας: "Δεν βλέπω τις ταινίες μου, μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες"
καιλας
clock 10:00 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Βασίλης Καϊλας μίλησε στην εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" και  διευκρίνισε ότι ο λόγος που αποφεύγει να βλέπει ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου είναι  επειδή του ξυπνούν μνήμες από μια εποχή που θεωρεί πολύ όμορφη και διαφορετική από τη σημερινή.

«Δεν βλέπω ιδιαίτερα τις ταινίες μου, γιατί μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες. Στη σημερινή εποχή, επειδή περνάμε δύσκολα όλοι οι άνθρωποι, ο συσχετισμός με κάνει να νιώθω άβολα», τόνισε ο ηθοποιός.

 «Είμαι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μακριά από αυτούς τους φίλους δημοσιογράφους, με πολλή αγάπη, αλλά δεν μου αρέσουν πολλά λόγια. Δεν μου αρέσει η δημοσιότητα γενικότερα και νομίζω, ότι, μέχρι τώρα, έχω κρατήσει αρκετά χαμηλούς τόνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης 

O Θανάσης Τσαλταμπάσης μιλά για τον θάνατο του πατέρα του

Γαλύφα: "Κοιμήθηκα σε ταξί, εκεί έχουμε καταντήσει αφού δεν μπορούμε να έχουμε σοφέρ"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βασίλης Καϊλας Ταινίες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis