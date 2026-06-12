Βασίλης Καΐλας: "Δεν βλέπω τις ταινίες μου, μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες"

Ο Βασίλης Καϊλας μίλησε στην εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" και διευκρίνισε ότι ο λόγος που αποφεύγει να βλέπει ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου είναι επειδή του ξυπνούν μνήμες από μια εποχή που θεωρεί πολύ όμορφη και διαφορετική από τη σημερινή.

«Δεν βλέπω ιδιαίτερα τις ταινίες μου, γιατί μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες. Στη σημερινή εποχή, επειδή περνάμε δύσκολα όλοι οι άνθρωποι, ο συσχετισμός με κάνει να νιώθω άβολα», τόνισε ο ηθοποιός.

«Είμαι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μακριά από αυτούς τους φίλους δημοσιογράφους, με πολλή αγάπη, αλλά δεν μου αρέσουν πολλά λόγια. Δεν μου αρέσει η δημοσιότητα γενικότερα και νομίζω, ότι, μέχρι τώρα, έχω κρατήσει αρκετά χαμηλούς τόνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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