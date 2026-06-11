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GOSSIP - LIFESTYLE
Νικολούλη: «Έχουν υπάρξει σοβαρές απειλές. Έχω παραμερίσει τον φόβο και συνεχίζω τη δουλειά μου»
νικολουλη
clock 21:00 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Aγγελική Νικολούλη σε συνέντευξή της μίλησε για την πολυετή πορεία της στον χώρο της δημοσιογραφίας, τις σημαντικότερες υποθέσεις που έχει χειριστεί, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

«Όταν μπήκα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ήξερα ότι θα δω την άλλη πλευρά της ζωής και ήθελα να μπω σε αυτό για να δώσω φως», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη.

«Το αγαπάω το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχα την τύχη να γίνω και η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα αστυνομική ρεπόρτερ. Με γεμίζει,  δεν ήθελα να τ’ αλλάξω. Είχα προτάσεις κατά καιρούς να κάνω κάτι άλλο, αλλά έμεινα πιστή στο «Τούνελ», ψάχνοντας το φως. Δηλαδή 31 χρόνια», συμπλήρωσε η αστυνομική ρεπόρτερ.

Έχει δεχτει απειλές; «Έχουν υπάρξει σοβαρές απειλές. Αλλά αυτό δεν δένει με τον φόβο, γιατί εγώ έχω παραμερίσει τον φόβο και συνεχίζω τη δουλειά μου».

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