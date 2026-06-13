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GOSSIP - LIFESTYLE
Γιάννης Δρακόπουλος: «Το σόι θα συνεχιστεί και του χρόνου»
σοι
clock 19:00 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Γιάννης Δρακόπουλος μίλησε στην εκπομπή Breakfast και αποκάλυψε ότι η επιτυχημένη οικογενειακή σειρά του Alpha "Το Σόι σου" έλαβε το πράσινο φως και πρόκειται να συνεχίσει την πορεία της στην τηλεόραση με νέα επεισόδια και κατά την επόμενη σεζόν.

«Κάναμε πέντε χρόνια σερί το “Σόι” και υπήρξε μια διακοπή πέντε ετών, η οποία δεν ήταν μικρή. Από την άλλη βέβαια, όλα αυτά τα πέντε χρόνια οι επαναλήψεις δείξανε ότι ο κόσμος αυτή τη δουλειά την ήθελε», είπε ο τηλεοπτικός Μιχάλης.

Και τόνισε: «Θα συνεχίσουμε και του χρόνου απ’ όσο γνωρίζω».

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