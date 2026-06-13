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GOSSIP - LIFESTYLE
Χατζηπαναγιώτης: "Τη Δανάη Μπάρκα θα τη συνοδέψω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία"
Μπάρκα
clock 12:00 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σήμερα η Δανάη Μπάρκα θα ντυθεί νυφούλα  στο πλευρό του αγαπημένου της. Ο «δεύτερος» πατέρας της, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, που τη μεγάλωσε μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 και μίλησε για το χαρμόσυνο γεγονός.

«Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή ζει έναν έρωτα… Από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που ‘χω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα την συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο δημοφιλής ηθοποιός.

«Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στην μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία», εξομολογήθηκε ακόμα ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

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