Η οικογένεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον τίμησε στη Λεωφόρο της Δόξας

Η οικογένεια Μπέκαμ βρέθηκε στο πλευρό του Ντέιβιντ στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, όπου τιμήθηκε με το δικό του αστέρι.
Η οικογένεια Μπέκαμ φωτογραφήθηκε ενωμένη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τα μέλη της να ποζάρουν στον φακό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.
Μέσα σε αυτό το οικογενειακό κλίμα, η απουσία του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειας που απουσιάζε.
@entertainmenttonight David Beckham received his star on the Hollywood Walk of Fame, with Tom Cruise and Victoria Beckham honoring him in touching speeches. Three of the couple's kids — Romeo, Cruz and Harper — were also there to support their dad. #davidbeckham #hollywoodwalkoffame #victoriabeckham ♬ original sound - Entertainment Tonight
Διαβάστε επίσης
Γιάννης Δρακόπουλος: «Το σόι θα συνεχιστεί και του χρόνου»
Μάνος Ιωάννου: "Αν θα έκανα παιδί, θα άνοιγα την πόρτα και θα ξέχναγα ότι υπάρχει μέσα στο σπίτι"