Η οικογένεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον τίμησε στη Λεωφόρο της Δόξας

Η οικογένεια Μπέκαμ βρέθηκε στο πλευρό του Ντέιβιντ στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, όπου τιμήθηκε με το δικό του αστέρι.

Η οικογένεια Μπέκαμ φωτογραφήθηκε ενωμένη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τα μέλη της να ποζάρουν στον φακό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Μέσα σε αυτό το οικογενειακό κλίμα, η απουσία του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειας που απουσιάζε.

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