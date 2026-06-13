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Η οικογένεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον τίμησε στη Λεωφόρο της Δόξας
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clock 23:00 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η οικογένεια Μπέκαμ βρέθηκε στο πλευρό του Ντέιβιντ στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, όπου  τιμήθηκε με το δικό του αστέρι.

Η οικογένεια Μπέκαμ φωτογραφήθηκε ενωμένη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τα μέλη της να ποζάρουν στον φακό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Μέσα σε αυτό το οικογενειακό κλίμα, η απουσία του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειας που απουσιάζε.

@entertainmenttonight David Beckham received his star on the Hollywood Walk of Fame, with Tom Cruise and Victoria Beckham honoring him in touching speeches. Three of the couple's kids — Romeo, Cruz and Harper — were also there to support their dad. #davidbeckham #hollywoodwalkoffame #victoriabeckham ♬ original sound - Entertainment Tonight

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