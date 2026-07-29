"Κάποτε στη Γάζα": Μια βραβευμένη παλαιστινιακή ταινία στον Άγιο Νικόλαο (τρέιλερ)

Με βραβευμένη στο φεστιβάλ Καννών δραματική κομεντί από την Παλαιστίνη συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών, που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι η “Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου”, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

Την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 21:15, στον θερινό, δημοτικό κινηματογράφο ‘Χριστίνα’, θα προβληθεί η τελευταία δημιουργία των Ταρζάν και ΄Αραμπ Νάσερ, «Κάποτε στην Γάζα». Οι Παλαιστίνιοι δημιουργοί για μια δεκαετία γυρίζουν τις ταινίες τους εξόριστοι στην Ιορδανία, παρουσιάζοντας την πραγματικότητα στην Μέση Ανατολή, με ειρωνικό χιούμορ, σασπένς και σινεφιλία. Η ταινία είναι παραγωγής Παλαιστίνης 2025, διάρκειας 87΄, είναι κατάλληλη άνω των 12 ετών και πρωταγωνιστούν οι: Ισαάκ Ελίας, Νάντερ Αμπντ Αλχέ, Ραμζί Μαγκντίζι.

Στην τρίτη τους ταινία οι δίδυμοι αδελφοί μας μεταφέρουν στην Γάζα του 2007, όταν επικράτησε στις εκλογές η Χαμάς και η λωρίδα αποκλείστηκε από το Ισραήλ. Η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο ακολουθούμε τον Οσάμα, ιδιοκτήτη ενός μαγαζιού με φαλάφελ, που πουλάει και παράνομα παυσίπονα. Πιστός βοηθός του ο νεαρός φοιτητής Γιάχια, που τον βοηθά απρόθυμα και στις παράνομες δραστηριότητες του. Όμως ένας διεφθαρμένος αστυνομικός εκβιάζει τον ιδιοκτήτη του μικρού καταστήματος να γίνει ο πληροφοριοδότης του. Εκείνος αρνείται και η άσκηση βίας φέρνει άσχημα αποτελέσματα. Αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του αφεντικού του, ο νεαρός Γιάχια ορκίζεται εκδίκηση.

Στο δεύτερο μέρος, δυο χρόνια αργότερα, συναντούμε και πάλι τον Γιάχια, πρωταγωνιστή μιας παλαιστινιακής ταινίας δράσης και αντιμέτωπο με ένα δίλημμα ζωής και θανάτου. Θα καταφέρει τελικά να πάρει εκδίκηση;

Αν και η πλοκή της ταινίας εξελίσσεται δυο δεκαετίες πριν από την σημερινή γενοκτονία σε εξέλιξη, το σχόλιο για την απάνθρωπη κατάσταση των Παλαιστινίων στη Γάζα είναι καυστικό και μεγαλόφωνο. Μάλιστα η σκληρή καθημερινότητα παρουσιάζεται με ειρωνεία και χιούμορ, παρά την δύσκολη ζωή σε ένα ρημαγμένο τόπο. Αντλώντας έμπνευση από διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, ζωντανεύει η ατμόσφαιρα ενός τόπου που διεκδικεί την ύπαρξή του με θεμιτά κι αθέμιτα μέσα και την πίεση που βιώνουν οι απλοί άνθρωποι.

Εύστροφη, ανατρεπτική αλληγορία για τη μεσανατολική πραγματικότητα, που μέσα από την συναρπαστική αφήγηση σχολιάζει την πολιτική μ’ έναν «πλάγιο», παράδοξα απομυθοποιητικό και ευρηματικό τρόπο, χωρίς να εκβιάζεται η συγκίνηση του θεατή με μια εικονογραφία πόνου .

Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία, αφίσες, φωτογραφίες, trailer, συνεντεύξεις, πρόγραμμα προβολών στην ιστοσελίδα της Λέσχης Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου.

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