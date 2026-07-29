Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της «Οδύσσειας» ακυρώνει την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Κρίστοφερ Νολάν είχε αναφέρει τη μετάφραση της Οδύσσειας που υπέγραψε η Έμιλι Γουίλσον το 2017 ως μία από τις επιρροές για τη δική του προσέγγιση στο ομηρικό έπος, κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιοδείας για την ταινία.

Σε εκτενές άρθρο της στο London Review of Books, η ίδια υποστηρίζει ότι η ταινία στερείται του βάθους που χαρακτηρίζει το έργο του Ομήρου, κάνοντας λόγο για μια παραγωγή που εντυπωσιάζει με το θέαμα, αλλά αποτυγχάνει να αγγίξει την ουσία του κλασικού έπους.

«Ήλπιζα ότι η συγγένεια του Νόλαν με τα ομηρικά θέματα θα τον οδηγούσε σε νέα δημιουργικά ύψη και σε πιο πειστικούς χαρακτήρες. Αντί γι' αυτό, η "Οδύσσεια" παρουσιάζει τον γνώριμο συνδυασμό μεγαλοπρέπειας και επιφανειακότητας», γράφει χαρακτηριστικά

Η καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας ασκεί δριμεία κριτική τόσο στη δραματουργία όσο και στους χαρακτήρες της ταινίας.

Όπως σημειώνει, η κινηματογραφική εκδοχή του Νόλαν «δεν έχει τίποτα πειστικό να πει για τον χρόνο, τη μνήμη, την ιστορία ή τον πόλεμο», ενώ θεωρεί ότι αδυνατεί να εξερευνήσει ουσιαστικά τη σχέση του Οδυσσέα με την οικογένειά του, τους συμπολεμιστές και τους αντιπάλους του.

«Λείπει η ψυχολογική, συναισθηματική, πολιτική και ηθική διάσταση. Η αφηγηματική δομή είναι ένα τέχνασμα, το σενάριο είναι απαίσιο και κανένας χαρακτήρας δεν διαθέτει πειστικά κίνητρα για τις πράξεις ή τα λόγια του», αναφέρει.

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