Αγρότες: Ενισχύσεις 24,6 εκατ. ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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Νέα δέσμη κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis), συνολικού ύψους 24,6 εκατ. ευρώ, ενεργοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την οικονομική στήριξη αγροτών που υπέστησαν σημαντικές απώλειες εισοδήματος λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και δυσμενών παραγωγικών συνθηκών. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένες καλλιέργειες και περιοχές της χώρας, ενώ η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται στο πλαίσιο του κανονισμού De Minimis της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιτρέπει στα κράτη-μέλη να παρέχουν περιορισμένη οικονομική ενίσχυση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η παρέμβαση στοχεύει στην μερική αποκατάσταση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος σε περιοχές όπου οι παραγωγοί επλήγησαν είτε από ακραία καιρικά φαινόμενα είτε από δυσμενείς παραγωγικές συνθήκες που δεν μπορούσαν να καλυφθούν μέσω άλλων μηχανισμών αποζημίωσης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι



Η νέα ενίσχυση αφορά παραγωγούς συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και καλλιεργειών που υπέστησαν τεκμηριωμένες ζημιές. Συγκεκριμένα:

Παραγωγοί ρυζιού



Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί σε όλη την Επικράτεια που διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ρυζιού και υπέστησαν ζημιές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το έτος 2025. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Παραγωγοί που επλήγησαν από τον παγετό το 2021



Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων (Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Γρεβενών, Έβρου, Ημαθίας, Ηλείας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας), των οποίων η παραγωγή μειώθηκε λόγω παγετού το 2021 σε ποσοστό άνω του 30% και δεν είχαν αποζημιωθεί.

Στις επιλέξιμες καλλιέργειες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κεράσια, μήλα, δαμάσκηνα, βύσσινα, κυδώνια, αχλάδια, λεπτοκαρυές, καρύδια, αμπέλια, βερίκοκα, νεκταρίνια, σύκα, αμύγδαλα, μύρτιλα, αρώνια, ιπποφαές, κάστανα, λωτοί, φράουλες και ροδάκινα.

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει ειδικού τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την έκταση, το ποσό ανά στρέμμα και το ποσοστό ζημίας. Ενδεικτικά, προβλέπονται ποσά όπως 800 ευρώ/στρέμμα για τα κεράσια, 710 ευρώ/στρέμμα για τα μήλα, 900 ευρώ/στρέμμα για τις φράουλες και 1.088 ευρώ/στρέμμα για τα μύρτιλα, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της ΚΥΑ.

Παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από λειψυδρία το 2025



Δικαιούχοι είναι γεωργοί με ποτιστικά αγροτεμάχια σε συγκεκριμένες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε. Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Λαψίστας, οι οποίοι επλήγησαν από φαινόμενα λειψυδρίας κατά το έτος 2025.

Τα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια. Ενδεικτικά, προβλέπονται 512 ευρώ/στρέμμα για αμπελώνες οίνου, 1.512 ευρώ/στρέμμα για μήλα και 1.612 ευρώ/στρέμμα για κεράσια.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες δικαιούνται το 100% της προβλεπόμενης ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50%.

Παράλληλα, το συνολικό ποσό ενισχύσεων de minimis που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση σε περίοδο τριών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.

Πώς γίνεται η αίτηση



Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 6 Αυγούστου 2026 έως και 18 Αυγούστου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η ύπαρξη δηλωμένου και επικαιροποιημένου λογαριασμού IBAN στην πλατφόρμα myAADE. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έλεγχοι, οι απαραίτητοι συμψηφισμοί με τυχόν βεβαιωμένες φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές, καθώς και η καταβολή των ενισχύσεων, προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τις 21 Αυγούστου 2026.

Τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί



Είναι σημαντικό οι παραγωγοί να έχουν ορθά δηλωμένα τα στοιχεία των εκμεταλλεύσεών τους στις σχετικές βάσεις δεδομένων, ώστε να ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα οι απαιτούμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της ενίσχυσης.

Τι είναι οι ενισχύσεις De Minimis



Οι κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) αποτελούν εργαλείο άμεσης οικονομικής στήριξης όταν προκύπτουν έκτακτες συνθήκες που επηρεάζουν το αγροτικό εισόδημα και δεν καλύπτονται από τις συνήθεις διαδικασίες αποζημίωσης.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, όπως παγετοί, παρατεταμένη ξηρασία, έντονες βροχοπτώσεις και άλλα ακραία φαινόμενα που προκαλούν σημαντικές απώλειες στην αγροτική παραγωγή.

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