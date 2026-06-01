ΣΑΒ.13 Ιου 2026 23:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Λιόλιου: «Θα ήθελα πολύ να κάνω τη δική μου οικογένεια»
λιολιιου
clock 13:00 | 14/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε στην εκπομπή "Ραντεβού το ΣΚ" και εξέφρασε τη σκέψη και την επιθυμία της να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που βρισκόμαστε στην απονομή του πλατινένιου άλμπουμ. Είναι ο δεύτερος πλατινένιος δίσκος από την εταιρεία μου, την Panik, μέσα σε ενάμιση χρόνο και όλα αυτά χάρη στον κόσμο που αγαπάει και στηρίζει τα τραγούδια μας»

«Κάποια στιγμή θα ήθελα πολύ να κάνω τη δική μου οικογένεια. Θα ήθελα και γω να το ζήσω αυτό, κάποια στιγμή. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό. Όταν έρθει η ώρα, πιστεύω, ότι θα έρθει φυσικά και η μέρα του γάμου. Δεν το σκέφτομαι συγκεκριμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης 

Λιάγκας - Σκορδά: Ο γιος τους Δημήτρης αποφοίτησε από το δημοτικό

Γερμανού σε Καλλίρη: "Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κατερίνα Λιόλιου Οικογένεια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis