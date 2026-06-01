Λιόλιου: «Θα ήθελα πολύ να κάνω τη δική μου οικογένεια»

Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε στην εκπομπή "Ραντεβού το ΣΚ" και εξέφρασε τη σκέψη και την επιθυμία της να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που βρισκόμαστε στην απονομή του πλατινένιου άλμπουμ. Είναι ο δεύτερος πλατινένιος δίσκος από την εταιρεία μου, την Panik, μέσα σε ενάμιση χρόνο και όλα αυτά χάρη στον κόσμο που αγαπάει και στηρίζει τα τραγούδια μας»

«Κάποια στιγμή θα ήθελα πολύ να κάνω τη δική μου οικογένεια. Θα ήθελα και γω να το ζήσω αυτό, κάποια στιγμή. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό. Όταν έρθει η ώρα, πιστεύω, ότι θα έρθει φυσικά και η μέρα του γάμου. Δεν το σκέφτομαι συγκεκριμένα», είπε χαρακτηριστικά.

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