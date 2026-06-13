Γερμανού σε Καλλίρη: "Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου"

Ο Θάνος Καλλίρης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και εκείνη του είπε πως θα ήθελε να παντρευτεί ξανά, ώστε να τραγουδήσει εκείνος στον γάμο της.

«Τι έχεις τραγουδήσει; Πόσες επιτυχίες έχεις αγόρι μου. Επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Είναι στα χείλη όλων μας αυτά τα τραγούδια, τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Μα την Παναγία, θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου», είπε η παρουσιάστρια.

«Καμία φορά νιώθω και εγώ πολύ περήφανος όταν τα βλέπω όλα αυτά στη σειρά, γιατί πραγματικά είναι πολλά και είναι μία προίκα. Εγώ σκεφτόμουν να φτιάξουμε έναν ωραίο δίσκο και όχι ένα τραγούδι που θα γίνει σουξέ», απάντησε εκείνος.

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