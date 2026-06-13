Λιάγκας - Σκορδά: Ο γιος τους Δημήτρης αποφοίτησε από το δημοτικό

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Φαίη Σκορδά, καθώς βρέθηκαν στο πλευρό του γιου τους, Δημήτρη, στην αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο. Οι δυο παρουσιαστές έδωσαν το "παρών" στη σχολική εκδήλωση, γιορτάζοντας μαζί με τον 12χρονο γιο τους την ολοκλήρωση μιας ξεχωριστής εκπαιδευτικής διαδρομής.

Τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Φαίη Σκορδά μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από την ξεχωριστή αυτή ημέρα μέσα από αναρτήσεις στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.

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