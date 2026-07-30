Γλιστρίδα: Το χορταρικό της Μεσογείου που αξίζει να βάλουμε στο πιάτο μας

Η γλιστρίδα, γνωστή και ως αντράκλα, αποτελεί ένα ιδιαίτερο χορταρικό της μεσογειακής γης με ξεχωριστή γεύση και σημαντική θρεπτική αξία. Αν και αρκετοί καλλιεργητές τη θεωρούν ανεπιθύμητο ζιζάνιο στους κήπους και στα χωράφια, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα νόστιμο και ευεργετικό φυτό που έχει σημαντική θέση στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.

Οι τρυφεροί σαρκώδεις μίσχοι και τα παχιά φύλλα της χαρίζουν μια ιδιαίτερη αίσθηση δροσιάς στο στόμα, με μια ελαφρώς «γλιστερή» υφή που της δίνει μοναδικό χαρακτήρα. Η γεύση της είναι ιδιαίτερη και ισορροπημένη, με διακριτική ευχάριστη ξινή γεύση και μια ανεπαίσθητη αλμυρή νότα. Μάλιστα, παλαιότερα χρησιμοποιούσαν τη γλιστρίδα για να δώσουν φυσική οξύτητα στις σαλάτες. Αυτή η ξεχωριστή γευστική προσωπικότητα την καθιστά ιδανική για να καταναλώνεται τόσο ωμή όσο και μαγειρεμένη.

Καλλιέργεια και κατανάλωση

Για όσους επιθυμούν να την καλλιεργήσουν, η γλιστρίδα δεν είναι απαιτητική. Αν δεν εμφανιστεί μόνη της στον λαχανόκηπο, μπορεί εύκολα να καλλιεργηθεί από σπόρο, είτε στον κήπο είτε ακόμη και σε γλάστρες στο μπαλκόνι.

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Όσο για την προετοιμασία της πριν από την κατανάλωση, χρειάζεται λίγη προσοχή. Κρατάς κυρίως τις κορυφές με τους τρυφερούς μίσχους και τα φύλλα, ενώ από τα πιο χοντρά κοτσάνια αξιοποιείς μόνο τα φύλλα.

Το πλύσιμο και το κόψιμο πρέπει να γίνονται προσεκτικά, ώστε να μην τραυματιστούν τα φύλλα και απελευθερώσουν τη χαρακτηριστική τους «γλίτσα». Για τον λόγο αυτό, συνήθως αφαιρείς τα κλωναράκια και τα φύλλα απαλά με το χέρι.

Η διατροφική της αξία

Η γλιστρίδα διαθέτει και σημαντικά διατροφικά οφέλη. Είναι πλούσια σε βιταμίνες Α, Β και C, καθώς και σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όπως κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο και σίδηρο. Μάλιστα, απ' όλα τα φυτά που έχουν μελετηθεί εκτενώς, έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε ω-3 λιπαρά οξέα.

Η κατανάλωσή της συνδέεται με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, την προστασία από τον καρκίνο και τις φλεγμονώδεις νόσους, όπως είναι η αρθρίτιδα και οι ρευματισμοί.

Με τι να τη συνδυάσεις

Οι χρήσεις της στη μαγειρική είναι πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Τρώγεται ωμή ως σαλατικό μαζί με κρεμμύδι, ξύδι ή λεμόνι και δυόσμο, που θεωρείται το μυρωδικό που της ταιριάζει περισσότερο. Συχνά προστίθεται σε χωριάτικες σαλάτες, προσφέροντας επιπλέον γεύση και δροσιά. Στην Κρήτη, στη Θράκη και σε Μικρασιάτικες συνταγές γίνεται σαλάτα με γιαούρτι, ελαιόλαδο, ξύδι και σκόρδο.

Παράλληλα, η γλιστρίδα εμπλουτίζει μαγειρευτά με κρέας και ψάρι, γίνεται τουρσί, ενώ μπορείς να φτιάξεις ακόμη και τζατζίκι με βάση αυτήν.

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