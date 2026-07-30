Χαμός στο «X» με φωτογραφία του Άδωνι Γεωργιάδη: Τα γυαλιά του φαίνονται να έχουν κάμερα

Έντονες αντιδράσεις και πολλά σχόλια προκάλεσε στο «Χ» η εμφάνιση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με έξυπνα γυαλιά γνωστής επωνυμίας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λήμνο.

Η φωτογραφία του υπουργού δείχνει πως τα γυαλιά του διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα με αποτέλεσμα να γίνει γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται εάν η ενσωματωμένη κάμερα της συσκευής βρισκόταν σε λειτουργία.

Φοράει smart glasses? Αν ναι, μπορεί να τραβάει κ βίντεο https://t.co/Vfo7cBqYrw https://t.co/qptBya6OyK — ChristPatsi (@christpatsi) July 29, 2026

Ωστόσο, αρκετοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το κατά πόσο επιτρέπεται η καταγραφή εικόνας σε δημόσιους χώρους.

«Κατέγραφε τους πολίτες;», «Για ποιο λόγο φορά τέτοια γυαλιά;», ήταν μερικά από τα σχόλια που αναρτήθηκαν στο Χ, ενώ άλλοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανή παραβίαση της ιδιωτικότητας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ή επιβεβαίωση ότι γινόταν καταγραφή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Υπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης με πολίτες φορούσε λ Ray-Ban Meta Wayfarer, δηλαδή γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο που καταγράφουν εικόνα και ήχο. Χωρίς να ενημερώσει κανέναν ότι τους κατέγραφε. pic.twitter.com/TdtCoTYUAX — Βαθύ Πηγάδι (@Vathipigadi) July 30, 2026

Εσένα Υπουργέ, μπορεί να μη σε ενοχλουσε το predator, ή να τη βρίσκεις εκβιαζόμενος, όμως οι πολίτες δε γουστάρουν να τους βιντεοσκοπείς με τα καινούργια σου Rayban Meta Glasses, με τα ενσωματωμένα κάμερα και μικρόφωνο.



Γιαυτό, όταν μιλάς με κόσμο καλύτερα να τα βγάζεις.#αδωνις pic.twitter.com/Grq2QR2MA3 — Τσόγλανος (@Left_Spear) July 30, 2026

Τι δυνατότητες διαθέτουν τα έξυπνα γυαλιά

Τα συγκεκριμένα έξυπνα γυαλιά νέας γενιάς ενσωματώνουν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στον χρήστη να εκτελεί φωνητικές εντολές, να λαμβάνει πληροφορίες για αντικείμενα και σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται μπροστά του, να πραγματοποιεί μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να διαχειρίζεται κλήσεις και μηνύματα χωρίς να χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα 12 megapixel για λήψη φωτογραφιών και βίντεο, ηχεία και μικρόφωνα για αναπαραγωγή ήχου και επικοινωνία, ενώ συνδέονται με smartphone μέσω ειδικής εφαρμογής.

Η αυτονομία της μπαταρίας μπορεί να φτάσει έως και οκτώ ώρες, ενώ ο σχεδιασμός τους διατηρεί την κλασική αισθητική της γνωστής σειράς γυαλιών, συνδυάζοντας την τεχνολογία με διακριτική εμφάνιση. Στην ελληνική αγορά, η τιμή τους ξεπερνά τα 450 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση και τα χαρακτηριστικά τους.

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