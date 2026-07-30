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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Χαμός στο «X» με φωτογραφία του Άδωνι Γεωργιάδη: Τα γυαλιά του φαίνονται να έχουν κάμερα

Άδωνις Γεωργιάδης
clock 15:09 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έντονες αντιδράσεις και πολλά σχόλια προκάλεσε στο «Χ» η εμφάνιση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με έξυπνα γυαλιά γνωστής επωνυμίας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λήμνο.

Η φωτογραφία του υπουργού δείχνει πως τα γυαλιά του διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα με αποτέλεσμα να γίνει γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται εάν η ενσωματωμένη κάμερα της συσκευής βρισκόταν σε λειτουργία.

Ωστόσο, αρκετοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το κατά πόσο επιτρέπεται η καταγραφή εικόνας σε δημόσιους χώρους.

«Κατέγραφε τους πολίτες;», «Για ποιο λόγο φορά τέτοια γυαλιά;», ήταν μερικά από τα σχόλια που αναρτήθηκαν στο Χ, ενώ άλλοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανή παραβίαση της ιδιωτικότητας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ή επιβεβαίωση ότι γινόταν καταγραφή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Τι δυνατότητες διαθέτουν τα έξυπνα γυαλιά

Τα συγκεκριμένα έξυπνα γυαλιά νέας γενιάς ενσωματώνουν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στον χρήστη να εκτελεί φωνητικές εντολές, να λαμβάνει πληροφορίες για αντικείμενα και σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται μπροστά του, να πραγματοποιεί μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να διαχειρίζεται κλήσεις και μηνύματα χωρίς να χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα 12 megapixel για λήψη φωτογραφιών και βίντεο, ηχεία και μικρόφωνα για αναπαραγωγή ήχου και επικοινωνία, ενώ συνδέονται με smartphone μέσω ειδικής εφαρμογής.

Η αυτονομία της μπαταρίας μπορεί να φτάσει έως και οκτώ ώρες, ενώ ο σχεδιασμός τους διατηρεί την κλασική αισθητική της γνωστής σειράς γυαλιών, συνδυάζοντας την τεχνολογία με διακριτική εμφάνιση. Στην ελληνική αγορά, η τιμή τους ξεπερνά τα 450 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση και τα χαρακτηριστικά τους.

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