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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με 130 εκατ. ο Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης

ντιομαντε
clock 14:09 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η μεταγραφή του Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης και ήδη μιλάμε για ένα deal που θα μπει στα βιβλία της ιστορίας του ποδοσφαίρου.

Το ποσό που αναφέρεται, γύρω στα 130 εκατομμύρια ευρώ, δεν αποτελεί μόνο το μεγαλύτερο που έχει πληρωθεί ποτέ για Αφρικανό παίκτη, αλλά ξεπερνά και τα 127 εκατομμύρια που έδωσε η ίδια η Ρεάλ για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ το 2023, σύμφωνα με στοιχεία του transfermarkt. Ταυτόχρονα, αποτελεί τη μεγαλύτερη αμοιβή που έχει εισπράξει ποτέ η Λειψία για παίκτη της.

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