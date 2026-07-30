Φωτιά το Ρέθυμνο: Σπαραγμός στην κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη (εικόνες)

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η Κρήτη αποχαιρετά σήμερα τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, την ώρα που έδιναν μάχη με τις φλόγες.

Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών στον Φουρφουρά, ενώ λίγες ώρες αργότερα, στο Γερακάρι Αμαρίου, πραγματοποιείται η κηδεία του 58χρονου Μανόλη Στρατιδάκη.

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Οι δύο πυροσβέστες τιμώνται ως άνθρωποι που έπεσαν στο καθήκον, υπηρετώντας την αποστολή τους μέχρι την τελευταία στιγμή.

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Η παρουσία του κόσμου είναι συγκινητική και η απώλεια των δύο πυροσβεστών έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την Κρήτη, καθώςη μάχη με τη μεγάλη φωτιά συνεχίζεται

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αφήνοντας πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές αλλά και δύο ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.

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