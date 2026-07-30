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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης

ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ
clock 16:19 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παίκτης της Ρόμα θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, καθώς οι διοικούντες τον ιταλικό σύλλογο έφτασαν σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του διεθνούς κεντρικού αμυντικού. Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι δύο σύλλογοι τα έχουν βρει σε όλα για τη μεταγραφή, ενώ από χθες (29/7) είχε γίνει γνωστό ότι ο 22χρονος σέντερ μπακ είχε έρθει σε κατ' αρχήν συμφωνία με τους «τζιαλορόσι». Στη σχετική ανάρτησή του ο Ρομάνο τονίζει ότι το κόστος της μετακίνησης του Κουλιεράκη στον σύλλογο της ιταλικής πρωτεύουσας φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κουλιεράκης αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 από τον ΠΑΟΚ για να ενταχθεί στο δυναμικό της Βόλφσμπουργκ. Την τελευταία διετία κατέγραψε συνολικά 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους «λύκους», με απολογισμό τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, ωστόσο την παρελθούσα σεζόν η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε από την Bundesliga.

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