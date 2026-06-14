Χατζίδου: "Πολύ μεγάλος καλλιτέχνης με είχε φέρει σε δύσκολη θέση με χειρονομίες, για εμένα ήταν κακοποίηση"

Η Ελένη Χατζίδου περιέγραψε ένα περιστατικό με γνωστό καλλιτέχνη, το οποίο όπως υποστήριξε, την έφερε σε ιδιαίτερα άβολη θέση, χαρακτηρίζοντάς το ως κακοποιητική συμπεριφορά.

«Με έχει φέρει καλλιτέχνης σε δύσκολη θέση. Με χειρονομίες, από κοντά. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, μια δύσκολη ανάμνηση. Είναι κάτι που δεν ξέρω αν θα βρω ποτέ τη δύναμη να το πω ξεκάθαρα ή να ονοματίσω, δεν ξέρω και εγώ τι. Δυστυχώς ήταν μια κατάσταση πριν από πολλά χρόνια, που είχα έναν καλλιτέχνη πολύ ψηλά και φυσικά έπεσε στα μάτια μου. Απομυθοποιήθηκε σε μια στιγμή. Μάλιστα, όταν έγινε αυτή η χειρονομία, που για εμένα είναι ξεκάθαρα κακοποίηση, υπήρχαν άνθρωποι γύρω που γελούσαν. Είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης», είπε η τραγουδίστρια.

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