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Σταρόβας: "Με τη σύντροφό μου είμαστε δέκα χρόνια μαζί, δεν αποκλείεται τώρα στα γεράματα να κάνω και τρίτο γάμο"
σταρόβας
clock 18:00 | 14/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμητρης Σταρόβας αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Άννα και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και δέκα χρόνια.

«Με τη σύντροφό μου δεθήκαμε ακόμα περισσότερο μετά την περιπέτεια της υγείας μου, είμαστε μαζί δέκα χρόνια, οκτώ πριν το περιστατικό. Μας έδεσε πιο πολύ αυτό. Το κάθε κορίτσι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να ντυθεί νύφη, οπότε δεν αποκλείεται τίποτα τώρα στα γεράματα να κάνουμε και τρίτο γάμο», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για την απώλεια των κιλών του και την παχυσαρκία, ο μουσικός δήλωσε:  «Ήταν μονόδρομος να αδυνατίσω. Η παχυσαρκία είναι νόσος, οπότε οποιονδήποτε τρόπο βρίσκει κανείς να χάσει περιττά κιλά είναι καλό. Αν το χάσεις με φυσικό τρόπο είναι ευχής έργον».

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