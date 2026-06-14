ΚΥΡ.14 Ιου 2026 17:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Σκορδά: Δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της
σκορδα
clock 16:00 | 14/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Φαίη Σκορδά είναι σε σχέση με τον γοητευτικό αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Πριν λίγες ημέρες, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης ταξίδεψαν στο Μονακό, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά αγώνα της Formula 1.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους και για πρώτη φορά την βλέπουμε να ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της.

Οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και πιο ερωτευμένοι από ποτέ!

σκορρδα

Διαβάστε επίσης 

Emily Ratajkowski: «Έξι μήνες μετά τη γέννα σταματήσαμε να έχουμε ερωτική ζωή»

Ο Αντώνης Ρέμος για το διάλειμμα του από τις πίστες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φαίη Σκορδά Σχέση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis