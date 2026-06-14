Σκορδά: Δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της

Η Φαίη Σκορδά είναι σε σχέση με τον γοητευτικό αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Πριν λίγες ημέρες, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης ταξίδεψαν στο Μονακό, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά αγώνα της Formula 1.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους και για πρώτη φορά την βλέπουμε να ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της.

Οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και πιο ερωτευμένοι από ποτέ!

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