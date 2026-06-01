Ο Αντώνης Ρέμος για το διάλειμμα του από τις πίστες

Ο Αντώνης Ρέμος είχε ανακοινώσει ότι θα απέχει από τις πίστες την επόμενη σεζόν, γεγονός που είχε προκαλέσει έκπληξη στους θαυμαστές του. Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και ξεκαθάρισε ότι πρόκειται απλώς για μία μικρή ανάπαυλα.

«Δεν είναι τίποτα… Εδώ θα είμαστε πάντα. Δεν είπαμε ότι τελειώνουμε και φεύγουμε από το τραγούδι, αλλά λίγο έτσι κάνουμε λίγο ένα βήμα πίσω να ανασυνταχθούμε λίγο, να βρούμε λίγο τα πατήματά μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους», είπε ο τραγουδιστής.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής μίλησε και για τη συμμετοχή του στα φετινά βραβεία Mad VMA.

«Ήρθε η ώρα μετά από πολλά χρόνια να ξανακάνουμε έτσι ένα ωραίο act εκεί, γιατί αγαπάμε το Mad, εξάλλου είμαστε από τα πρώτα χρόνια του Mad και είναι μία γιορτή που θεωρώ ότι κι εγώ έχω συμβάλει από τα πρώτα της βήματα», είπε.

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