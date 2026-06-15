Συμφωνία για το τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν - Υπογράφεται στις 19 Ιουνίου

Μέσα από μια ιστορική εξέλιξη που αλλάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, επετεύχθη τελικά η ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/6) επίσημα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος εκτελούσε χρέη μεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο X, ο Πακιστανός ηγέτης γνωστοποίησε ότι μετά από εντατικές και εξαντλητικές διαπραγματεύσεις, τα δύο μέρη κατέληξαν σε οριστικό κείμενο, το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της επικράτειας του Λιβάνου.

Μάλιστα, η επίσημη τελετή για την υπογραφή της συμφωνία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος μιας εξαιρετικά αιματηρής και καταστροφικής πολεμικής περιόδου που κλόνισε την παγκόσμια ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Η ανακοίνωση του Πακιστάν για τη συμφωνία «Μετά από εντατικές συνομιλίες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι επετεύχθη η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (19/6), στην Ελβετία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη δέσμευσή τους στην εξεύρεση διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση. Θα θέλαμε, επίσης, να εκφράσουμε την ειλικρινή εκτίμησή μας στους αδελφούς μας σε αυτή την προσπάθεια διαμεσολάβησης, τη μεγάλη ηγεσία του Κράτους του Κατάρ, για την υποστήριξή τους στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη διορατική ηγεσία του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την τεράστια συμβολή τους σε αυτό το θέμα. Με τη συμφωνία πλέον σε ισχύ, οι μεσολαβητές θα διευκολύνουν μια σειρά συναντήσεων αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι συζητήσεις πριν από την εφαρμογή θα θέσουν τα θεμέλια για τις τεχνικές συνομιλίες και την επίσημη τελετή υπογραφής». Ο Τραμπ για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την είδηση του Πακιστάν δηλαδή ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία. «Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας: «Με την παρούσα εξουσιοδοτώ πλήρως την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και, ταυτόχρονα, εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει!». pic.twitter.com/oVeD5kOcrJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 14, 2026 Ποια η αντίδραση της Τεχεράνης Το ειδησεογραφικό κανάλι της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με τις ΗΠΑ αποδίδοντας, όμως, την είδηση στη δήλωση του πρωθυπουργού του Πακιστάν. Στην ανακοίνωση της κρατικής τηλεόρασης, όπως μεταδίδει το BBC, ο παρουσιαστής αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «αναγκάστηκαν να υπογράψουν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και το Μέτωπο Αντίστασης». Ακόμα, η κρατική τηλεόραση και ορισμένα ιρανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τη συμφωνία ως νίκη για το Ιράν. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή, κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει σχολιάσει την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

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