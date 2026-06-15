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ΚΟΣΜΟΣ
Συμφωνία για το τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν - Υπογράφεται στις 19 Ιουνίου
ΗΠΑ - Ιράν
clock 07:10 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μέσα από μια ιστορική εξέλιξη που αλλάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, επετεύχθη τελικά η ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/6) επίσημα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος εκτελούσε χρέη μεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο X, ο Πακιστανός ηγέτης γνωστοποίησε ότι μετά από εντατικές και εξαντλητικές διαπραγματεύσεις, τα δύο μέρη κατέληξαν σε οριστικό κείμενο, το οποίο προβλέπει την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της επικράτειας του Λιβάνου.

Μάλιστα, η επίσημη τελετή για την υπογραφή της συμφωνία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος μιας εξαιρετικά αιματηρής και καταστροφικής πολεμικής περιόδου που κλόνισε την παγκόσμια ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

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