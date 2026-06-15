Κρήτη: Εγκατέλειψαν τον οδηγό της μηχανής αλλά λίγο παρακάτω το ΙΧ τους... "έμεινε"

Σκηνές από ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Ακρωτήρι Χανίων, όταν οι επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε τροχαίο με μοτοσικλέτα εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας πίσω τον τραυματισμένο δικυκλιστή.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ένας 36χρονος άνδρας. Αντί όμως οι επιβαίνοντες στο όχημα να παραμείνουν στο σημείο, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια και να ενημερώσουν τις αρχές, επέλεξαν να εγκαταλείψουν το σημείο.

Η προσπάθειά τους να απομακρυνθούν δεν κράτησε για πολύ, καθώς περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης το όχημα υπέστη μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ένας 48χρονος άνδρας, ενώ στο όχημα επέβαινε και ένας συνοδηγός. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι και οι δύο είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλκαι βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, ενώ ο 36χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε από τη σύγκρουση. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.

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