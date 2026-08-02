Φωτιά στη Βοιωτία: Έπεσαν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell 214 μετά από σύγκρουση μεταξύ τους

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς έγινε γνωστό ότι συγκρούστηκαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Ψάθας στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell 214.







Το πληρώματα των ελικοπτέρων είναι ζωντανά. Στο σημείο σπεύδουν πληρώματα του ΕΚΑΒ ενώ έχει ξεκινήσει άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και για τα δύο πληρώματα. Τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα επιχειρούσαν από το πρωί στο πύρινο μέτωπο.



Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

"Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη".

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