Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου: Δεν βγαίνουν οι βάρδιες, κόβονται ρεπό για τις άδειες του προσωπικού

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, το οποίο καλείται να διαχειριστεί αυξημένο όγκο περιστατικών λόγω της τουριστικής περιόδου, με περιορισμένο προσωπικό.



Η απουσία βασικών ιατρικών ειδικοτήτων ,οδηγεί πολλούς ασθενείς στα νοσοκομεία του Ηρακλείου.



Την ίδια ώρα το εξουθενωμένοι εργαζόμενοι ,δεν μπορούν να πάρουν τις άδειες που δικαιούνται γιατί δεν βγαίνουν οι βάρδιες.

Στο νοσοκομείο ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών ,έχει μειωθεί κατά 87 εργαζόμενους τα τελευταία 4 χρόνια, από 461 το 2022 σε 374 το 2026.

Δηλαδή έχει μειωθεί κατά 20%, με αποτέλεσμα να οφείλονται πάνω από 18.000 ημέρες άδειας και ρεπό και να υπάρχουν εκκρεμότητες αδειών από το 2019.

Μόνο στη νοσηλευτική υπηρεσία οφείλονται 13.800 ημέρες αδειών και ρεπό από προηγούμενα χρόνια.

Καλοκαιρινές άδειες δίνονται με μεγάλη δυσκολία και υπάρχουν τμήματα που για να δοθεί μια άδεια κόβονται ρεπό από τους υπόλοιπους εργαζόμενους.



Ενώ το νοσοκομείο εφημερεύει κάθε μέρα, τις μισές ημέρες του μήνα δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος, ούτε ακτινολόγος, επειδή υπηρετούν πλέον μόνο δύο γιατροί των συγκεκριμένων ειδικοτήτων..



Το νοσοκομείο δεν έχει γαστρεντερολόγο, ούτε νευρολόγο.



Στη ΜΕΘ έχουν μειωθεί οι κλίνες από 6 σε 4, αφού από 5 γιατρούς στην ΜΕΘ ,μετά τη συνταξιοδότηση του διευθυντή, μένουν μόνο δύο γιατροί .

Για να βγουν οι βάρδιες, μετακινούνται γιατροί από το ΠΑΓΝΗ και από το νοσοκομείο Γεννηματάς της Αθήνας.

Όσον αφορά στο ΤΕΠ για να βγουν και εκεί οι εφημερίες, μετακινούνται στον Άγιο Νικόλαο γιατροί από το νοσοκομείο Νεάπολης.

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