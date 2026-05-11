Συναυλία Metallica: Οι "Τρύπες" απάντησαν για το "Δεν χωράς πουθενά"
clock 09:00 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την επιλογή των Μetallicaνα παίξουν στη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ ένα απόσπασμα από το κομμάτι «Δεν χωράς πουθενά» από τις «Τρύπες», σχολίασε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο οποίος υπήρξε βασικό μέλος του συγκροτήματος μέσα από ανάρτησή του στο facebook.

«Οι Metallica στη χθεσινοβραδυνή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν ''καλά" αυτά τα κομμάτια

Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το "Δεν χωράς πουθενά" αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, έγραψε.

