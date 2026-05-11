Παρέμβαση Μανώλη Λέκκα σε αθηναϊκά ΜΜΕ για την... "καιροφοβία"

Παρέμβαση σε αθηναϊκά ΜΜΕ να μην σπέρνουν τον πανικό στους πολίτες, έκανε ο Μετεωρολόγος Μανώλης Λέκκας, με αφορμή - αυτή τη φορά - την αφρικανική σκόνη.

Οπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο κ. Λέκκας οι μετρήσεις των τελευταίων ημερών για τα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα δεν συνάδουν με οδηγίες, συνεντεύξεις και εκκλήσεις προσοχής στους πολίτες, ακόμα και στις ευάλωτες ομάδες.

Μάλιστα χαρακτήρισε εγκληματικό το ότι συχνά δίνονται οδηγίες να φοράμε μάσκες, ή να μην αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους.

Ο κ. Λέκκας έκανε αναφορά και στην Περιφέρεια Κρήτης και στην έκδοση ανακοίνωσης για το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου 2026, όπου γίνεται λόγος για ένα "νέο έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής".

