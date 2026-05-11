ΔΕΥ.11 Μαΐ 2026 13:42
Αντωνοπούλου: «Έφυγα από το “Καλημέρα Ελλάδα” γιατί ήταν δύσκολη η συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδάκη»
Μπάγια
clock 12:00 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί,η Μπάγια Αντωνοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Γιώργο Παπαδάκη.

«Βλέπω τα πλάνα μου από το Καλημέρα Ελλάδα, το 2011, μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινό. Μία άλλη. Ήταν από τις πρώτες μου εμφανίσεις. Εγώ πιστεύω ότι μετά τον θάνατο του Γιώργου και που έφυγε από την εκπομπή, δεν είναι το ίδιο το «Καλημέρα Ελλάδα», έτσι; Το «Καλημέρα Ελλάδα» έχει το όνομά του.

Και σε όσες εκπομπές και να δούλεψα στην πορεία, παρόλο που ήταν δύσκολη η συνεργασία μου με τον Γιώργο κάποια στιγμή, που γι’ αυτό το λόγο τότε και είχα φύγει βέβαια… σχέσεις τελικά καλές κρατήσαμε. Αλλά στη δουλειά είχε υπάρξει αυτή η ένταση. Κανένας δεν ήτανε έτσι τόσο επαγγελματίας στην πρωινή ζώνη, να ξέρει τι θέλει ο κόσμος, να ξέρει πώς να γυρίσει το θέμα… Ήταν πολύ καλός», τόνισε 

