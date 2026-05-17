Ηράκλειο: 45χρονος κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγό του και "έφυγε" ...

Ένας νέος άνθρωπος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες (Σάββατο 16/5) το βράδυ στο Ηράκλειο.

Ο 45χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περπατούσε με την σύζυγό του σε κεντρικό δρόμο, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε. Εκλήθη το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο, όμως ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

Ηράκλειο: Έως και 122 ημέρες για μια μεταβίβαση ακινήτου

Ηράκλειο: "Τα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται σε κατάσταση οριακής επιβίωσης"