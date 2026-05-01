Ηράκλειο: "Τα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται σε κατάσταση οριακής επιβίωσης"

«Οι εμπορικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε κατάσταση οριακής επιβίωσης» δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλαος Σκουλούδης.

Ολοένα αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, ψηφιακή γραφειοκρατία, αυξημένη φορολόγηση, μειωμένη κατανάλωση, ηλεκτρονικό εμπόριο και πολυεθνικές εταιρίες, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν να βγάλουν την καθημερινότητα.

Ο παράγοντας τουρισμός

Η τουριστική κίνηση των τελευταίων εβδομάδων, σίγουρα τονώνει την αγορά ωστόσο δεν είναι αυτή που θα ζέσταινε πραγματικά τα ταμεία των εμπορικών επιχειρήσεων, είπε ο κ. Σκουλούδης. "Για παράδειγμα οι επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων θα μπορούσαν να μένουν περισσότερες ώρες στην πόλη, θα μπορούσαν να τους αποβιβάζουν στη Χανιόπορτα ή την Καινούρια Πόρτα, να βλέπουν και άλλα καταστήματα στην πορεία τους προς το κέντρο. Είμαστε σε συνεννόηση με τους τουριστικούς φορείς και ελπίζω να βρεθεί μία λύση."

Οι ελπίδες εναποτίθενται στον τουρισμό καθώς ούτε τις ημέρες των γιορτών, ούτε των εκπτώσεων τα έσοδα ήταν ικανοποιητικά.

Αγρια και άδικη φορολόγηση

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου αναφέρθηκε στην τεκμαρτή φορολόγηση των επιχειρήσεων, ό,τι πιο άδικο όπως είπε για τους εμπόρους, αλλά και στην ψηφιακή γραφειοκρατία, ταμειακές, pos, ψηφιακό δελτίο αποστολής και ψηφιακό τιμολόγιο που έχουν μεγάλο κόστος για μία μικρή επιχείρηση. Από την άλλη οι κολοσσοί του ηλεκτρονικού εμπορίου, που έχουν επιφέρει τεράστιο πλήγμα στο λιανεμπόριο, μένουν στο απυρόβλητο, και δεν φέρνουν ούτε ένα ευρώ στο κράτος. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία βιώσιμη και σταθερή φορολόγηση και όχι να αλλάζουν όλα κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός».

Στην ερώτηση αν οι έμποροι νιώθουν ότι έγιναν με το έτσι θέλω συνέταιροι με το κράτος και τις τράπεζες, ο κ. Σκουλούδης απάντησε: «Αν ήμασταν συνέταιροι θα μας έμενε και κάτι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τα παίρνουν σχεδόν όλα αυτοί.»

Τεράστιο πρόβλημα τα ενοίκια

Ένα ακόμη πλήγμα στην λειτουργία των επιχειρήσεων είναι τα ενοίκια. «Όταν λήξει ένα συμβόλαιο, ο ιδιοκτήτης ανεβάζει τόσο την τιμή που είναι αδύνατο να ανταποκριθεί ο ενοικιαστής». Ανέφερε ως παράδειγμα περίπτωση που από 1.200 ευρώ, ζητήθηκε από έμπορο 2.300 ευρώ το μήνα, και «άμα θέλεις». Πώς μπορεί να ανταποκριθεί μια μικρή επιχείρηση σε τέτοια ποσά, αναρωτήθηκε, προσθέτοντας ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους.

