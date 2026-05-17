Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης

"Η 85η Επέτειος της Μάχης της Κρήτηςσηματοδοτεί μια από τις ενδοξότερες σελίδες της εθνικής μας ιστορίας. Η αυτοθυσία του Κρητικού λαού για τα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας υψώνεται ως ένας φάρος, που εκπέμπει διαχρονικά το φωτεινό μήνυμα της καταπολέμησης του ολοκληρωτισμού και των μισαλλόδοξων ιδεολογιών", τονίζει σε μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Σε μια χρονική περίοδο, κατά την οποία τείνει να γίνει κανονικότητα η πολεμική αναμέτρηση σε παγκόσμια κλίμακα, η σημερινή επέτειος υπενθυμίζει αφενός τα δεινά του πολέμου, αφετέρου τα αγαθά της ειρήνης.

Ως Περιφέρεια Κρήτης τιμούμε τη μνήμη και το αδούλωτο φρόνημα των Κρητικών που θυσιάστηκαν τον Μάιο του 1941 στον βωμό της παράλογης ναζιστικής βίας, καθώς ο αγώνας τους συνιστά πράξη ύψιστης ευθύνης στο διηνεκές, καταλήγει ο κ. Αρναουτάκης.





