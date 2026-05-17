Αλέξης Καλοκαιρινός για την Μάχη της Κρήτης: Την ελευθερία πρέπει να την διαφυλάξουμε

Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο συμμετείχε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου παρακολούθησε την επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου που τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τους Πρόεδρους του Περιφερειακού Συμβουλίου Βαγγέλη Ζάχαρη και Δημοτικού Συμβουλίου Παντελή Ρυακιωτάκη, τους Αντιπεριφερειάρχες Νίκο Συριγωνάκη και Νίκο Ξυλούρη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Πρίαμο Ιερωνυμάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων της πόλης και πλήθος κόσμου. Στις εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης συμμετείχαν και οι Βουλευτές Φραγκίσκος Παρασύρης και Χάρης Μαμουλάκης.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Μάχης της Κρήτης, όπου τελέστηκε Επιμνημόσυνη δέηση από τον Επίσκοπο Κνωσού Μεθόδιο Βερνιδάκη και σε δήλωσή του αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της επετείου, αλλά και την αναγκαιότητα να είμαστε σε εγρήγορση, υπογραμμίζοντας: «Είμαστε εδώ για την Επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Ενός γεγονότος που ήταν καμπή για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν το προανάκρουσμα, η χαραυγή, η αμυδρή χαραμάδα για την Ελευθερία η οποία θα ερχόταν ξανά. Και αυτό συνέβη στην Κρήτη. Συνέβη με συμμαχία των Κρητών, των Ελλήνων, του Ελληνικού στρατού που ωστόσο ήταν ήδη δεσμευμένος. Περισσότερο των Κρητών, στην παλλαϊκή άμυνα των Βρετανικών, Αυστραλιανών και Νεοζηλανδικών δυνάμεων. Τους θυμόμαστε όλους. Θυμόμαστε τη συμμαχία του ελεύθερου κόσμου και τις θυσίες που ακολούθησαν την κατοχή. Τον βαρύ φόρο αίματος αλλά και το αποτέλεσμα που μας φέρνει εδώ και στο οποίο οφείλουμε την ελευθερία μας. Την ελευθερία αυτή πρέπει να την διαφυλάξουμε. Πρέπει να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση, με πολέμους οι οποίοι σοβούν στην πιο στενή και στην ευρύτερη περιοχή. Στην Ευρώπη εδώ και χρόνια, στην Ανατολική Ευρώπη. Απαιτείται εγρήγορση, αυτοσυνείδηση και ιστορική μνήμη. Αυτά τα καλλιεργούμε εμείς οι Κρητικοί και πρέπει να μην πάψουμε ποτέ να το κάνουμε».

