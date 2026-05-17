Μαντζώρος: Η δημόσια επιστολή της συζύγου του

Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται εδώ και 11 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη. Η σύζυγός του, Ιωάννα, έστειλε μια δημόσια ευχαριστήρια επιστολή και εξηγεί ποια είναι σήμερα η κατάσταση υγείας του αγαπημένου ηθοποιού.

«Δημόσια ευχαριστήρια επιστολή. Με την παρούσα δημοσίευση, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμότερες και βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας.

Εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη. Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη» , έγραψε.

Διαβάστε επίσης

Οικονομόπουλος: "Πιστεύω, το ομολογώ συνέχεια, είτε αρέσει στον κόσμο είτε όχι"

Survivor: Σε σοκ οι παίκτες του τουρκικού ριάλιτι όταν ενημερώθηκαν για τον Σταύρο Φλώρο