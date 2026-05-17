ΚΥΡ.17 Μαΐ 2026 16:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Μαντζώρος: Η δημόσια επιστολή της συζύγου του
στας
clock 15:00 | 17/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται εδώ και 11 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη. Η σύζυγός του, Ιωάννα, έστειλε μια δημόσια ευχαριστήρια επιστολή και εξηγεί ποια είναι σήμερα η κατάσταση υγείας του αγαπημένου ηθοποιού.

«Δημόσια ευχαριστήρια επιστολή. Με την παρούσα δημοσίευση, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμότερες και βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας.

Εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη. Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη» , έγραψε.

Διαβάστε επίσης 

Οικονομόπουλος: "Πιστεύω, το ομολογώ συνέχεια, είτε αρέσει στον κόσμο είτε όχι"

Survivor: Σε σοκ οι παίκτες του τουρκικού ριάλιτι όταν ενημερώθηκαν για τον Σταύρο Φλώρο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηθοποιός Σασμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis