Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τα ιστορικά ποσοστά τηλεθέασης της Eurovision 2026

Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας σημείωσε η χθεσινή μετάδοση της Eurovision από την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία –καθώς η μετάδοση συνεχίστηκε και μετά τις 02:00– ο Μεγάλος Τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό (18-54) έφτασε το 71,7%.

Η εμφάνιση του Akyla στη σκηνή του Wiener Stadthalle (όπου κατέκτησε τη 10η θέση) ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να φτάνει το 70,5% και στο δυναμικό κοινό το 84%.

Τον κορυφαίο μουσικό διαγωνισμό παρακολούθησαν 2.822.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τους 4.760.000.

Υψηλή ήταν και η τηλεθέαση κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, φτάνοντας το 83%, με τους εξαιρετικούς Έλληνες σχολιαστές Μαρία Κοζάκου και Γιώργο Καπουτζίδη, οι οποίοι φέτος συμπλήρωσαν 10 χρόνια κοινής παρουσίας στον σχολιασμό του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού.

Διαβάστε επίσης

Κοσιώνη: «Φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ»

Survivor: Σε σοκ οι παίκτες του τουρκικού ριάλιτι όταν ενημερώθηκαν για τον Σταύρο Φλώρο