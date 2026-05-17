Βρετανία: Επίθεση από τον Έλον Μασκ
Ο Έλον Μασκ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Βρετανίας, χαρακτηρίζοντάς την «νησί-φυλακή» και ζητώντας την απελευθέρωση «χιλιάδων ανθρώπων που φυλακίστηκαν για αναρτήσεις στα social media ή επειδή εξέφρασαν τη γνώμη τους».

«Οι χιλιάδες Βρετανοί που φυλακίστηκαν απλώς για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή επειδή εξέφρασαν τη γνώμη τους πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι!» έγραψε στο X, απαντώντας σε ανάρτηση του δεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον. «Τέλος στο νησί-φυλακή!!» πρόσθεσε.

Ο Μασκ είναι γνωστός για την κριτική του απέναντι στη μετανάστευση και στις πολιτικές του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Σε μία περίπτωση είχε προειδοποιήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον «χειρότερο εφιάλτη του Τζορτζ Όργουελ».

