Πόλο ΟΦΗ: Γλυκό φινάλε και 3η θέση σε παιχνίδι θρίλερ με το Νηρέα Γερακα

Χάλκινος" στην 3η θέση, ο ΟΦΗ στην WATER POLO LEAGUE 2 ΑΝΔΡΩΝ, κέρδισε μετά απο ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι με 17-16, το Νηρέα Γέρακα (11-11 η κανονική διάρκεια, 6-5 ο ΟΦΗ στα πέναλτι!).

Το παιχνίδι ήταν για γερά νεύρα, με νικητή τον ΟΦΗ, σε πανηγυρικό φινάλε!

Στη Ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι...μίλησαν οι παλιοσειρές του ΟΦΗ!

Ο 46χρονος τερματοφύλακας Στέλιος Τσαβολάκης, απέκρουσε το πέναλτι στο 16-16 και ένας ακόμη 46χρονος, ο Μανώλης Λεονταράκης ευστόχησε και έγραψε το τελικό 17-16 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς!

Ο ΟΦΗ ολοκληρώνει με γλυκό φινάλε την σεζόν στην Water Polo League 2, παρουσιάζοντας και φέτος μια εξαιρετική ομαδα με δικά του παιδιά.

Τα 8λεπτα: 5-2, 2-3, 0-2, 4-4, 6-5.

Tα πέναλτι:

Παπαδόπουλος 11-12.

Λεονταράκης 12-12.

Κολυβάς 12-13.

Κλήμος 13-13.

Αναγνού 13-14.

Παυλοστάθης 14-14.

Μαυρεδάκης 14-15.

Βασιλάκης 15-15.

Ανανίκας 15-16.

Ζουράρης 16-16.

Παπαδόπουλος απέκρουσε ο Τσαβολάκης.

Λεονταράκης 17-16.

ΟΦΗ (Κώστας Φιτσανάκης): Τσαβολάκης, Αμοναχάκης, Λεονταράκης 1, Βάλσαμος, Κλήμος 2, Τσιακανίκος, Τσαγκαράκης 1, Βασιλάκης 2, Βυθούλκας, Ζουράρης 4, Πολίτης 1, Πατούνας, Λασιθιωτάκης, Πακιουφάκης, Παυλοστάθης.

Νηρέας Γέρακα: Βασιλάκης, Ανωγιάτης, Παπαδόπουλος 2, Μαυρεδάκης 1, Ταλιουρας, Κάργας, Κασιμάτης 4, Κουκουλάς, Κολυβάς, Εγνατιάδης 2, Καρέντζος, Ανανίκας, Αναγνού 2.

Προβάδισμα τίτλου αλλά και ανόδου στη Waterpolo League για τον ΝΑΟ Κέρκυρας. Στο νησί των Φαιάκων, η ομάδα του Σπύρου Καρδόνα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ηλυσιακού με 10-8, στον πρώτο τελικό των play off της Waterpolo League 2, το απόγευμα της Κυριακής (17/5).

Ωστόσο, όλα θα κριθούν στη δεύτερη αναμέτρηση της σειράς, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη (19/5, 19:30) στο Ιλίσιο κολυμβητήριο.