Επιτόκια: Όλα τα σενάρια ανοιχτά από την ΕΚΤ τον Ιούνιο

Οι αργές εξελίξεις στην κρίση της Μέσης Ανατολής, διχάζουν πλέον το ΔΣ της ΕΚΤ εν όψει της συνεδρίασης της 10ης Ιουνίου, σχετικά με το άνοιγμα του κύκλου των αυξήσεων επιτοκίων του ευρώ, με στόχο να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός.

Υπάρχουν στελέχη της ΕΚΤ, τα οποία θεωρούν ότι με την ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου της κρίσης, στο τέλος του μήνα, θα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην Ευρωπαϊκή οικονομία, ειδικότερα στο κομμάτι του πληθωρισμού. Ωστόσο, όλοι παραδέχονται ότι μια ξεκάθαρη ανοδική τάση, έχει μια προφανή λύση. Αυτή την στιγμή όμως προηγείται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο η τεράστια αβεβαιότητα για τις εξελίξεις, η οποία απειλεί να αποδείξει ότι κάθε λύση, μπορεί να είναι λάθος.

Από τα λεγόμενα "γεράκια" της ΕΚΤ, ο Φινλανδός Κεντρικός Τραπεζίτης κ. Ολι Ρεν, μιλώντας για το θέμα, τόνισε ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι ακόμη χαμηλές, ενώ οι προοπτικές για την Ευρωζώνη είναι καθησυχαστικές. Το μέλος του ΔΣ κ. Ιζαμπέλ Σναμπέλ, η οποία συγκαταλέγεται στα "γεράκια", δήλωσε αυτόν τον μήνα, ότι ενώ ο κίνδυνος αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής έχει αυξηθεί, θα απαιτηθεί όμως μόνο "εάν το σοκ των τιμών της ενέργειας διευρυνθεί".

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ κ. Λουίς ντε Γκίντος, ο οποίος συνταξιοδοτείται αυτόν τον μήνα, προέτρεψε για σύνεση επικαλούμενος τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη, ο οποίος πιστεύει ότι "θα γίνει πολύ πιο ορατός τις επόμενες εβδομάδες". Ο Έλληνας Κεντρικός Τραπεζίτης κ. Γιάννης Στουρνάρας, χαρακτήρισε τους φόβους για ύφεση "πραγματικούς και δικαιολογημένους". Απέναντι σε αυτούς τους δισταγμούς ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης κ. Ιωακκείμ Νάγκελ, είναι πιο ξεκάθαρος. Τάσσεται υπέρ της αύξησης των επιτοκίων, εκτός και αν η κατάσταση βελτιωθεί δραστικά.

Από την άλλη, υπάρχουν και τα στοιχεία της οικονομίας, τα οποία έδειξαν ανάπτυξη για το πρώτο τρίμηνο του χρόνου. Στην συνέχεια όμως, έγινε καταγραφή μιας ύφεσης στον τομέα των υπηρεσιών. Περαιτέρω αδυναμία, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην ανοδική πληθωριστική πίεση και να δημιουργήσει ένα επιχείρημα για την ΕΚΤ να αναβάλει την αύξηση των επιτοκίων.



Κανείς όμως δεν μπορεί από τώρα να δώσει με βεβαιότητα μια εικόνα για τις συνέπειες της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομία. Τούτο διότι με βάση τις δηλώσεις τους Αμερικανού Προέδρου κ. Τράμπ, κάθε Παρασκευή έχουμε μια θέση κοντά σε μια λύση για την κρίση με το Ιράν και κάθε Δευτέρα ξεκινά με ένα νέο πακέτο απειλών κατά της ηγεσίας του χώρας, το οποίο φέρνει τα πάνω κάτω στις αγορές.

Οι βαθύτερες σκέψεις

Πέρα από την γενικότερη αβεβαιότητα που υπάρχει πίσω από την πρώτη αύξηση των επιτοκίων, όπως άλλωστε έχει παραδεχθεί και η ίδια η πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Κριστίν Λαγκάρντ, ο προβληματισμούς που αναπτύσσεται στους κόλπους της ΕΚΤ, αφορά την συνολικότερη στρατηγική της νομισματικής πολιτικής το επόμενο διάστημα.

Ερωτήματα όπως το πόσες αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να αντέξει η Ευρωζώνη, πότε θα γίνουν αυτές και το σχέδιο απαγγίστρωσης από τα υψηλά επιτόκια, είναι θέματα που απασχολούν συνεχώς τα μέλη του ΔΣ. Αν η ΕΚΤ βιαστεί να αυξήσει να επιτόκια της , είναι πιθανό μετά από ένα ή δύο μήνες, να βιαστεί το ίδιο να τα μειώσει, αν υπάρξει κάποιο ξέφωτο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, για να αναγκαστεί να αυξήσει ξανά, ένα μήνα μετά, αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν ξανά.

Τέτοιες απότομες κινήσεις, μπορεί να προκαλέσουν τις αγορές να επιτεθούν στο ευρωπαϊκό χρέος, την ώρα που η ΕΚΤ, θα έχει πολύ λίγα όπλα για να αντιδράσει.

