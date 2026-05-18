Επικουρικές συντάξεις: Με γρήγορες διαδικασίες η απονομή – Τι αλλάζει με τη νέα διάταξη

Τέλος στη μεγάλη αναμονή και στις χρονοβόρες καθυστερήσεις για την απονομή επικουρικών συντάξεων, απόρροια των γραφειοκρατικών διαδικασιών και του δαιδαλώδους πλαισίου εντός του ΕΦΚΑ, βάζει ειδική διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Η διάταξη καταργεί τα στάδια εσωτερικής αλληλογραφίας για τον προσδιορισμό του Ταμείου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της σύνταξης, διαδικασία που δημιουργούσε και τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, ειδικά σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης

Πλέον, την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση της σύνταξης (θεμελίωση και υπολογισμού ποσού) θα έχει το τελευταίο Ταμείο ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης πού έχει διανύσει ο ασφαλισμένος σε άλλα ταμεία. Με βάση τη διάταξη, ο χρόνος διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης αντιμετωπίζεται ως ενιαίος εντός του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, και όχι μόνο η 15ετία που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ο συνολικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 έτη, ώστε η απονομή να μπορεί να γίνει από τον φορέα όπου υποβάλλεται η αίτηση. Με τη νέα διάταξη ορίζεται ρητά ότι αρμόδιος για την έκδοση της σύνταξης είναι ο τελευταίος φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ακόμη και αν ο ασφαλισμένος έχει διανύσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους φορείς εντός του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Έτσι εκτιμάται ότι η επικουρική σύνταξη θα εκδίδεται άμεσα, με τη fast-track διαδικασία μόλις εκδοθεί η κύρια σύνταξη.

H νέα διαδικασία, όπως επισημαίνει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, θα εφαρμοστεί για τους συνταξιούχους που υποβάλλουν το αίτημά τους για επικουρική σύνταξη μετά την ενεργοποίηση της εν λόγω διάταξης.

Μαζικό "κύμα" αιτήσεων για συνταξιοδότηση

Ο αισθητός περιορισμός των χρονικών καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών κρίνεται μάλλον επιβεβλημένος, με δεδομένο το μαζικό κύμα αιτήσεων για συνταξιοδότηση που καταγράφεται τη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης ΑΤΛΑΣ του ΕΦΚΑ, οι νέες αιτήσεις οριστικής κύριας σύνταξης που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ τον μήνα Μάρτιο του 2026 εκτοξεύτηκαν σε 21.214, ενώ στο σύνολο του πρώτο τριμήνου του τρέχοντος έτους τα αιτήματα για έξοδο στη σύνταξη έφτασαν σε 58.213 αιτήσεις.

Το πλήθος των αιτήσεων του Μαρτίου είναι αυξημένο κατά 34,2% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, ενώ το σύνολο των αιτήσεων συνταξιοδότησης του πρώτου τριμήνου είναι αυξημένο κατά 21,2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ακόμη, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης του πρώτου τριμήνου (58.213) είναι οι περισσότερες από εκείνες που υποβλήθηκαν τα αντίστοιχα τρίμηνα από τα έτη 2019 και μετά, με το δεύτερο έτος σε επίδοση να είναι το 2022 που υποβλήθηκαν 55.455 αιτήσεις.

Στελέχη του ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι συνολικά εντός του 2026, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, θα υπερβούν τις 200.000. το 2024 υποβλήθηκαν 226.760 αιτήσεις και το 2023 υποβλήθηκαν 228.644 αιτήσεις, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο συνταξιοδοτούνται πάνω από 200.000 άτομα, όριο που είχε ξεπεραστεί τα έτη 2021, όπου καταγράφηε το ρεκόρ αιτήσεων των τελευταίων ετών με 212.151 αιτήσεις και το 2022, με 211.133 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

