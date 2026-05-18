Ηράκλειο - Πρώην Ακαδημία: 8η παράταση για την ολοκλήρωση των έργων (εικόνες)

Εμπαιγμό και απαξίωση καταγγέλλουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 53ου και 54ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου (πρώην Ακαδημία) με αφορμή τη νέα παράταση, η 8η κατά σειρά, στο έργο της στατικής ενίσχυσης του κτιριακού συγκροτήματος.

Με μία αναλυτική ανακοίνωση οι Σύλλογοι αναφέρουν την πρόοδο των εργασιών, τις ελλείψεις, τις παραλείψεις και τα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων, και ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της.

Η ανακοίνωση:

"Οι Σύλλογοι Γονέων και κηδεμόνων του 53ου και του 54ου Δημοτικών Σχολείων (Πρώην Ακαδημία) καταγγέλλουμε τον εμπαιγμό και την απαξίωση που βιώνουμε για ακόμα μία φορά από όλους τους εμπλεκόμενους με την υλοποίηση του έργου στατικής ενίσχυσης του κτιριακού μας συγκροτήματος.



Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του σχολικού έτους κα ήδη δόθηκε επισήμως η όγδοη (8η) παράταση του έργου μέχρι τον Ιούνιο. Παράταση για την ολοκλήρωση υποτίθεται ΟΛΟΥ του έργου. Μέχρι σήμερα από τις τέσσερις πτέρυγες του σχολείου μας, έχουν παραδοθεί οι δύο (όχι χωρίς προβλήματα), η τρίτη παραμένει ανενεργό εργοτάξιο – κουφάρι και στην τέταρτη δεν έχουν καν ξεκινήσει οι εργασίες. Και ο Ιούνιος πλησιάζει.



Σε συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στις 19 Μαρτίου με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Σπυριδάκη, την επιβλέπουσα του έργου Δήμητρα Κενδριστάκη και τον προϊστάμενο της Τεχνική Υπηρεσίας Μανώλη Μανουσάκη, για ακόμα μία φορά πήραμε ανεπαρκείς απαντήσεις:



1 – Εργοτάξιο



Το εργοτάξιο στο νότιο κτίριο (Οδός Σγουρομαλλίνης) το οποίο μας είχαν υποσχεθεί ότι θα παραδοθεί αρχές Φεβρουαρίου 2026, παραμένει ανενεργό και ο εργολάβος είναι εξαφανισμένος. Οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει προβεί σε παύση εργασιών. Εδώ και μήνες δεν έχει γίνει η μεταφορά των ρολογιών του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να προχωρήσουν οι αναγκαίες καθαιρέσεις τοίχων. Σε ερώτησή μας, η επιβλέπουσα μάς είπε πως δεν ήξερε καν πού είναι τα ρολόγια του ρεύματος στο κτίριο! Αναρωτιόμαστε, θα ανεχόταν κανείς μια τέτοια απάντηση από επιβλέποντα μηχανικό σε ένα έργο στο σπίτι του; Σε ερώτησή μας στον ΔΕΔΔΗΕ μας είπαν πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει η μεταφορά των ρολογιών. Η νέα ημερομηνία που μας έδωσαν (ανεπίσημα) για την παράδοση του τρίτου από τα τέσσερα κτίρια είναι το τέλος του 2026. (Άλλος μισός χρόνος δηλαδή ΜΕΤΑ το όριο του Ιουνίου που έδωσαν πρόσφατα για την ολοκλήρωση ΟΛΟΥ του έργου).



Ρωτάμε: Τελικά πόσο δύσκολο είναι να μεταφερθούν τα ρολόγια; Γιατί τα παιδιά μας γίνονται μπαλάκι έναν ολόκληρο χρόνο επειδή δεν μπορούν να συνεννοηθούν ο ΔΕΔΗΗΕ και ο Δήμος Ηρακλείου;



2 – Τάση ρεύματος



Ολο τον χειμώνα τα παιδιά μας έμειναν χωρίς επαρκή θέρμανση και πάλι λόγω αβελτηρίας των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. Οι αιτήσεις για την αναβάθμιση της τάσης στο βορινό κτίριο έγιναν με καθυστέρηση ενάμιση χρόνου και η αντλία θερμότητας αλλά και τα σώματα fancoils (ψύξη- θέρμανση) που εγκαταστάθηκαν, παραμένουν… διακοσμητικά. Ακόμα και το όριο του Μαρτίου που μας έδωσαν πέρυσι για τη σύνδεση του ρεύματος, παρήλθε χωρίς να γίνει τίποτα. Και πάλι τα παιδιά μας, οι δάσκαλοι και οι γονείς γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου και ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να έχουμε ακόμα ορατό ορίζοντα σύνδεσης.



Ρωτάμε: Τον χειμώνα, μετά τις διαμαρτυρίες των γονέων, μάς στείλατε φορητούς θερμοπομπούς για να ζεσταθούν όπως - όπως τα παιδιά μας. Τώρα θα μας στείλετε ανεμιστήρες; Μπορεί κάποιος από Δήμο και ΔΕΔΔΗΕ να εγγυηθεί για το πότε θα γίνει η αναβάθμιση της τάσης;



3 – Κακοτεχνίες – επιβαρύνσεις



Στο τέταρτο κτίριο, όπου δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει οι εργασίες (και κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν) παρατηρούνται ήδη σοβαρές φθορές. Μέσα στο Πάσχα ήρθε συνεργείο για αποκατάσταση (διαφορετικό συνεργείο από του εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο – Παρά τις απορίες μας κανείς, ούτε ο δήμος ούτε οι διευθύνσεις του σχολείου, μας έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις).



Ρωτάμε: Ποιος κάνει τελικά το έργο; Ο Εργολάβος (Λυδάκης;) Άλλος εργολάβος; Υπάρχει τελικά εργολάβος στο έργο;



4 – Πρόσθετες εργασίες.



Από την παράδοση των δύο πρώτων πτερύγων, έγινε εμφανής η ανάγκη πρόσθετων και συμπληρωματικών εργασιών ώστε να παραλάβουμε λειτουργικό σχολείο και όχι απλά ένα «ενισχυμένο στατικά κτίριο». Πατώματα και μονώσεις, αντικατάσταση και του δεύτερου απαρχαιωμένου και επικίνδυνου λέβητα - καυστήρα, επαύξηση τάσης ρεύματος, κάγκελα σκάλας και επιδιόρθωση επικίνδυνων σημείων και πολλά άλλα «απρόβλεπτα» που τα βρήκαμε μπροστά μας, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν προβλεφθεί και στην εξέλιξη του έργου, γεγονός που προμηνύει νέες καθυστερήσεις και νέες παρατάσεις.



Ρωτάμε: Μπορείτε κύριοι του Δήμου Ηρακλείου αυτή τη φορά να προβλέψετε λίγο πιο μπροστά; Μπορείτε να εκκινήσετε τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν ώστε τα κτίρια που θα μας παραδώσετε (όταν μας τα παραδώσετε) να είναι πλήρως λειτουργικά; Θα χρειαστεί να φωνάζουμε και να εκδίδουμε ανακοινώσεις καταγγελίας για κάθε ξεχωριστή εργασία για την οποία δεν προνοείτε;



5 - Για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων



Είμαστε στον πέμπτο χρόνο του έργου και ακόμα δεν έχουμε λάβει οριστική απάντηση για τον σχεδιασμό του Δήμου ως προς την αναγκαία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, για την οποία έχει δεσμευτεί προσωπικά ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Τον Μάιο του 2024 μας υποσχέθηκαν ότι θα ζητήσουν νέα στατική μελέτη από τον μελετητή του έργου (Μπαρδάκη). Μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Ακόμα και για την προσωρινή λύση του στεγάστρου στο ένα από τα δύο προαύλια, που κατέθεσαν οι Σύλλογοι Γονέων, δεν έχουν απάντηση για το αν μπορεί να υλοποιηθεί και με ποιο κόστος.



Ρωτάμε: Είστε επιτέλους σε θέση να κάνετε έναν σοβαρό σχεδιασμό για να διασφαλιστεί ότι η σχολική μας κοινότητα θα μπορεί να έχει χώρο εκδηλώσεων, την αναγκαιότητα του οποίου για ένα τόσο μεγάλο και κεντρικό σχολείο και σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη γειτονιά έχει επισημάνει ο ίδιος ο δήμαρχος;



6 – Δεύτερη είσοδος σχολείου



Με βάση τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφαλείας ένα τόσο μεγάλο σχολείο σαν το δικό μας δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία είσοδο. Το ανενεργό και παρατημένο εργοτάξιο της οδού Σγουρομαλλίνης κρατά κλειστή και τη δεύτερη είσοδο – έξοδο. Κι όμως, επί της λεωφόρου Α. Παπανδρέου (πρώην Ακαδημίας) υπάρχει και δεύτερη είσοδος που εδώ και ένα χρόνο ζητήσαμε να διαπλατυνθεί και να απομακρυνθεί το (κλειστό επί χρόνια) περίπτερο που υπάρχει ακριβώς μπροστά της. Μας είχαν πει πως το περίπτερο θα έφευγε τα Χριστούγεννα. Και εδώ εμπαιγμός και κούφιες υποσχέσεις.



Ρωτάμε: Μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον αυτό άμεσα; Μπορείτε να διασφαλίσετε πως σε ένα σοβαρό περιστατικό δεν θα κινδυνεύσουν τα παιδιά μας συνωστισμένα στη μία και μοναδική είσοδο – έξοδο του σχολείου;



7 – Κενά στην εκπαίδευση



Όπως σχεδόν σε όλα τα σχολεία της χώρας, το σχολείο μας αντιμετωπίζει μεγάλα κενά ως προς την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Πρόσφατα, μετά τις (δίκαιες) κινητοποιήσεις του Καλλιτεχνικού Σχολείου επελέγη να μεταφερθεί εκεί από τα δικά μας σχολεία η δασκάλα της Θεατρικής Αγωγής και να στερηθούν τα δικά μας παιδιά το συγκεκριμένο μάθημα. Σε συνάντηση των Συλλόγων μας με τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Μπελαδάκη μας τονίστηκε πως για την αντικατάστασή της φέτος, η λύση θα ήταν να πάρουμε και εμείς με τη σειρά μας από κάποιο άλλο σχολείο. Διαλέξαμε να μην προχωρήσουμε στη διεκδίκηση αυτή και να μη συνεχίσουμε τη διαχείριση της μιζέριας μας αλλά ούτε και να παίξουμε το παιχνίδι «σχολείο εναντίον σχολείου».



Απαιτούμε: Ολοι οι δάσκαλοι, για όλες τις ειδικότητες γενικής και ειδικής αγωγής στη θέση τους από τον Σεπτέμβρη. Δεν θα ανεχτούμε τα παιδιά μας να είναι σε κοντέινερ και να μην διδάσκονται επαρκώς ΟΛΑ τα μαθήματά τους και με την υποστήριξη που δικαιούνται.



Αγαπητοί κύριοι,



Τα παιδιά της Στ’ Δημοτικού που θα αποφοιτήσουν φέτος από το σχολείο μας, θα έχουν το εξής… προνόμιο: Στην πρώτη τάξη γνώρισαν το σχολείο με μάσκες και τηλεκπαίδευση λόγω κορονοϊού και από τη δευτέρα μέχρι την έκτη έζησαν μέσα σε εργοτάξια και κοντέινερ. Πόσες ακόμα γενιές έχετε σκοπό να αφήσετε να βιώσουν την ίδια κατάσταση;



Οι Σύλλογοι Γονέων απαιτούμε ΑΜΕΣΑ νέα συνάντηση, κοινή αυτή τη φορά, με τον αντιδήμαρχο κ. Σπυριδάκη και την Τεχνική Υπηρεσία, με τον εργολάβο Λυδάκη (ή όποιον άλλο έχει αναλάβει τμήματα ή το σύνολο του έργου), με τους εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου και με τους διευθυντές των δύο σχολείων ώστε να ξεκαθαριστεί τι γίνεται με το έργο και να πάψουμε να γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ υπευθύνων, εμείς και τα παιδιά μας.



Ένα σχολείο με 300 παιδιά και τις οικογένειές τους αφήνεται χαμένο στις παρατάσεις.

Ήρθε η ώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας."

