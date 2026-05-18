Τι θα φάμε σήμερα; Σολομός στο τηγάνι με μέλι και μουστάρδα

Υλικά
- 2 φιλέτα σολομού
- 2 κ. σ. μέλι
- 1 κ. σ. μουστάρδα
- 1 κ. σ. σάλτσα σόγιας
- 1 κ. σ. ελαιόλαδο
- 1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
- Χυμό από μισό λεμόνι
- Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
- Στεγνώνετε καλά τον σολομό με χαρτί κουζίνας και τον αλατίζετε ελαφρά.
- Ζεσταίνετε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και προσθέτετε το ελαιόλαδο.
- Τοποθετείτε τα φιλέτα με την πέτσα προς τα κάτω και τα ψήνετε για 4- 5 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά.
- Τα γυρίζετε προσεκτικά από την άλλη πλευρά και συνεχίζετε το ψήσιμο για άλλα 2- 3 λεπτά.
- Σε ένα μπολ ανακατεύετε το μέλι, τη μουστάρδα, τη σόγια, το σκόρδο και το λεμόνι.
- Ρίχνετε το μείγμα στο τηγάνι και αφήνετε να δέσει για 1- 2 λεπτά, γλασάροντας τον σολομό καθώς τον γυρίζετε απαλά.
- Αποσύρετε από τη φωτιά και σερβίρετε αμέσως.
Πηγή: newsbeast.gr
