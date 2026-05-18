Τι θα φάμε σήμερα; Σολομός στο τηγάνι με μέλι και μουστάρδα
clock 10:41 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

  • 2 φιλέτα σολομού
  • 2 κ. σ. μέλι
  • 1 κ. σ. μουστάρδα
  • 1 κ. σ. σάλτσα σόγιας
  • 1 κ. σ. ελαιόλαδο
  • 1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
  • Χυμό από μισό λεμόνι
  • Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

  1. Στεγνώνετε καλά τον σολομό με χαρτί κουζίνας και τον αλατίζετε ελαφρά.
  2. Ζεσταίνετε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και προσθέτετε το ελαιόλαδο.
  3. Τοποθετείτε τα φιλέτα με την πέτσα προς τα κάτω και τα ψήνετε για 4- 5 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά.
  4. Τα γυρίζετε προσεκτικά από την άλλη πλευρά και συνεχίζετε το ψήσιμο για άλλα 2- 3 λεπτά.
  5. Σε ένα μπολ ανακατεύετε το μέλι, τη μουστάρδα, τη σόγια, το σκόρδο και το λεμόνι.
  6. Ρίχνετε το μείγμα στο τηγάνι και αφήνετε να δέσει για 1- 2 λεπτά, γλασάροντας τον σολομό καθώς τον γυρίζετε απαλά.
  7. Αποσύρετε από τη φωτιά και σερβίρετε αμέσως.

Πηγή: newsbeast.gr

