Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες στην παλαιά Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, Ι.Χ. που οδηγούσε 37χρονος στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, φτάνοντας στη συμβολή με την οδό Πλάτωνος, συγκρούστηκε αρχικά με προπορευόμενο Ι.Χ. που οδηγούσε 61χρονος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Κατά τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 40χρονος επιβάτης, του πρώτου οχήματος, ενώ τραυματίστηκαν ο οδηγός του και ένας ακόμα επιβάτης. Επίσης, τραυματίστηκε και ο 61χρονος οδηγός του άλλου οχήματος.

Όλοι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αγωνία για 51χρονο που έχει εξαφανιστεί από τις 14 Μαϊου

Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ - Συλλήψεις για εκβιασμούς με φόντο επιδοτήσεις

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό - Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την τράπουλα