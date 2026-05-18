ΕΛ.ΑΣ: Προειδοποίηση για απάτες με δήθεν κλήσεις της τροχαίας

Την προσοχή των πολιτών για απάτη με δήθεν κλήσεις της τροχαίας εφιστά η Ελληνική Αστυνομία με ανάρτησή της στα social media.

Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για παραπλανητικά μηνύματα τα οποία περιέχουν link, κάτι που, όπως επισημαίνεται, δεν προβλέπεται για τα μηνύματα από την Τροχαία.

🚨 ΠΡΟΣΟΧΗ: Παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν #κλήσεις της Τροχαίας!







🛑 Μην πατάτε ΠΟΤΕ το σύνδεσμο (link).



🛑 ΠΟΤΕ μη δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.



🟢 Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο… pic.twitter.com/VseGcfPXNV — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 18, 2026





Με την ανάρτησή της η ΕΛΑΣ τονίζει:

Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο Gov.gr Wallet.

