ΕΛ.ΑΣ: Προειδοποίηση για απάτες με δήθεν κλήσεις της τροχαίας
clock 12:32 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την προσοχή των πολιτών για απάτη με δήθεν κλήσεις της τροχαίας εφιστά η Ελληνική Αστυνομία με ανάρτησή της στα social media.

Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για παραπλανητικά μηνύματα τα οποία περιέχουν link, κάτι που, όπως επισημαίνεται, δεν προβλέπεται για τα μηνύματα από την Τροχαία.



Με την ανάρτησή της η ΕΛΑΣ τονίζει:

  • Μην πατάτε ΠΟΤΕ το σύνδεσμο (link).
  • ΠΟΤΕ μη δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.
  • Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο Gov.gr Wallet.

