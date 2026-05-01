Γη της Ελιάς: Ο Κωνσταντίνος αποφασίζει να διεκδικήσει την επιμέλεια της μικρής Αιμιλίας

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη Γη της Ελιάς.

Τι θα δούμε απόψε;

Επεισόδιο 122ο: Η Δάφνη παθαίνει αλλεργικό σοκ κι ο Παυλής τρέμει μην της συμβεί τίποτα χειρότερο. Η Μαργαρίτα βγαίνει για φαγητό με τον Λεωνίδα και συνειδητοποιεί πόσο πολύ απολαμβάνει την παρέα του. Οι καβγάδες ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και την Ισμήνη συνεχίζονται και η Χάιδω με την Αριάδνη προσπαθούν να τη συνετίσουν. Ο Κωνσταντίνος, από την άλλη, δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει με τη Φρύνη, αλλά ανησυχεί για την Αιμιλία, καθώς θεωρεί ότι η Ισμήνη την παραμελεί. Η Αλεξάνδρα δίνει εντολή σε ιδιωτικό ντετέκτιβ να βρει στοιχεία για τον Ορέστη και τον περίγυρό του στην Ιταλία. Ο Μανώλης κάνει έκπληξη στην Αμαλία κι εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά της. Η Αριάδνη μαθαίνει ότι η Μυρτώ φαντασιώνεται τον Γιώργη και γίνεται έξαλλη. Ο Κωνσταντίνος δηλώνει στον Λυκούργο πως θα παλέψει για να πάρει την επιμέλεια της Αιμιλίας από την Ισμήνη. Η Αλεξάνδρα, θορυβημένη από όσα της είπε ο Μιχάλης, ψάχνει τα πράγματα της Χριστιάνας κι εντοπίζει ένα όπλο.

