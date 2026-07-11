Τα διεθνή ΜΜΕ για το θρίλερ στην πτήση από Θεσσαλονίκη: «Το κεφάλι του ήταν έξω από το αεροπλάνο»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες επιβατών για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της RyanAir από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν ένας επιβάτης παρασύρθηκε μέχρι τους ώμους έξω από το αεροσκάφος, μετά την αποκόλληση παραθύρου εν ώρα πτήσης.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, το κεφάλι και οι ώμοι του άνδρα βρέθηκαν έξω από το αεροσκάφος, με τους συνεπιβάτες του να τον συγκρατούν ώστε να μην παρασυρθεί ακόμη περισσότερο από τη δύναμη του αέρα.

Το περιστατικό έκανε τον «γύρο» του κόσμου, με κορυφαία Μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού να αναδεικνύουν το θρίλερ στην πτήση της RyanΑir. Οι μαρτυρίες επιβατών, οι οποίες περιέγραψαν τις στιγμές πανικού μετά την αποκόλληση του παραθύρου, μεταδόθηκαν ευρέως σε διεθνή πρακτορεία και ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Το Boeing 737–800 είχε απογειωθεί κανονικά από τη Θεσσαλονίκη στις 05:55 το πρωί της Παρασκευής (10/07), όμως λίγο αργότερα, ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 16.000 ποδιών (5.000 μέτρων), ακούστηκε ένας δυνατός κρότος.

Μάρτυρας ανέφερε ότι ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους έσπασε, κάτι που αποτυπώνεται και σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο παρασύρθηκε προς τα έξω αμέσως μετά την αποσυμπίεση της καμπίνας. «Το κεφάλι και οι ώμοι του βρίσκονταν έξω από το σπασμένο παράθυρο», ανέφερε άλλος επιβάτης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα του τον κρατούσε από τα πόδια για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να καταφέρουν οι υπόλοιποι επιβάτες να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα, ενώ είχαν ήδη πέσει οι μάσκες οξυγόνου.

Η RyanAir επιβεβαίωσε ότι η πτήση επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν «αποκολλήθηκε παράθυρο επιβάτη κατά τη διάρκεια της πτήσης». Όπως επεσήμανε, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό και ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση. Στη συνέχεια, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία πτήσης, το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από 1 ώρα και 14 λεπτά.

Ο τραυματίας είναι ένας 60άχρονος υπήκοος Σερβίας, ο οποίος υπέστη κακώσεις στον αυχένα, εκδορές και εγκαύματα. Παρέμεινε σε κατάσταση – σοκ, αλλά είχε τις αισθήσεις του.

Μία έγκυος επιβάτιδα μεταφέρθηκε επίσης προληπτικά στο νοσοκομείο και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Το περιστατικό ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε το παράθυρο του αεροσκάφους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για τα αίτια.

Μία επιβάτιδα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, λέγοντας ότι «ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο» και αμέσως επικράτησε πανικός, καθώς το αεροσκάφος έχασε ύψος λόγω της αποσυμπίεσης.

«Τον κρατούσαν για να μην παρασυρθεί, ευτυχώς φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του. Το κεφάλι του είχε πάει εντελώς έξω από το αεροπλάνο και επιβάτες μαζί με γιατρούς που βρίσκονταν στην πτήση έσπευσαν να τον βοηθήσουν», συμπλήρωσε.

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