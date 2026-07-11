Ασλάνογλου: «Έχω βρεθεί σε τοξική σχέση και είχα το θάρρος να φύγω»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στον τρόπο που διαχειρίστηκε μια τοξική σχέση στην προσωπική της ζωή και στις ευκαιρίες που δίνει ώσπου να ολοκληρώσει τη σχέση.

Στην προσωπική διαδρομή σας, έχετε μπει σε τοξική σχέση;

Φυσικά! Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει μια τοξική σχέση.

Πώς τη διαχειριστήκατε;

Δεν το καταλαβαίνεις από την αρχή, ίσως γιατί, ακόμα κι αν βλέπεις πράγματα, τα παραβλέπεις. Όσο μπαίνεις πιο πολύ στη σχέση, συνειδητοποιείς τη συνθήκη. Εκεί πρέπει να έχεις το θάρρος να φύγεις. Καλώς ή κακώς, εγώ το είχα πάντα.

Δεν άφηνα τις καταστάσεις στο μη περαιτέρω. Έχω τρομερή υπομονή, όμως ξαφνικά κάνω ένα μπαμ και εξαφανίζομαι χωρίς να καταλάβει ο άλλος γιατί και πως. Δεν το ξανασυζητώ, τελειώνω τη σχέση. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της, δίνω τις ευκαιρίες μου, τα σήματα μου, όταν μια συμπεριφορά ή μια πράξη δεν μου αρέσει. Ωστόσο, αν ο άλλος άνθρωπος συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, φεύγω και δεν κοιτάζω πίσω. Είμαι αγύριστο κεφάλι.

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