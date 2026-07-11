Μονή Κουδουμά: Ιστορική ημέρα - Θυρανοίξια του νέου Ιερού Ναού των Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου, τα Θυρανοίξια του νέου Ιερού Ναού της Ιεράς Μονής Παναγίας Κουδουμά, ο οποίος είναι αφιερωμένος στους κτήτορες της Μονής, τους Όσιο Παρθένιο και Όσιο Ευμένιο, ανήμερα της ιεράς μνήμης τους.

Η πολύχρονη αναμονή της αδελφότητας και των χιλιάδων προσκυνητών ολοκληρώθηκε με το άνοιγμα των πυλών του νέου ναού, σε μία ημέρα ιδιαίτερης πνευματικής σημασίας για την ιστορική Μονή.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις διήρκεσαν τρεις ημέρες, από 8 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου . Την πρώτη ημέρα τελέστηκεΙερά Αγρυπνία μέχρι τις πρωινές ώρες, ως προεόρτιος εορτασμός των Οσίων Πατέρων, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από κάθε γωνιά της Ελλάδας, που προσήλθαν παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στην απομονωμένη Μονή. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη όταν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής ευχαρίστησε τους ιεροψάλτες που όλοι τους είναι από την Θράκη, την Μακεδονία και την Ήπειρο και αψήφησαν τον κόπο του Ταξιδιού για να παραστούν στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μονής.

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Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή κατά την οποία ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, Γέροντας Μακάριος , εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τους ιεροψάλτες, οι οποίοι, προερχόμενοι από τη Θράκη, τη Μακεδονία και την Ήπειρο, αψήφησαν την ταλαιπωρία του μακρινού ταξιδιού, προκειμένου να συμμετάσχουν και να πλαισιώσουν με τη βυζαντινή υμνωδία τις εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μονής.

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Την παραμονή της εορτής, κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό, οι χώροι της Μονής κατακλύστηκαν από προσκυνητές. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η λιτάνευση των ιερών λειψάνων των Οσίων Πατέρων από τον παλαιό ναό προς τον νέο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μνήμη τους.

Με την άφιξη των ιερών λειψάνων στον νέο Ιερό Ναό, μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και πνευματικής συγκίνησης, ο Γέροντας Μακάριος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του, πρωτίστως προς την Παναγία, τη Μητέρα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, καθώς και προς τους Οσίους Πατέρες. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους επώνυμους και αφανείς πιστούς, οι οποίοι με την αγάπη, τις προσευχές και την πολύτιμη προσφορά τους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του πολυπόθητου αυτού έργου, της ανέγερσης του Ιερού Ναού προς τιμήν των Κτητόρων Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευγενίου.

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Εκατοντάδες πιστοί διανυκτέρευσαν στους χώρους της Μονής και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να συμμετάσχουν το πρωί της κυριώνυμης ημέρας στην Ακολουθία των Θυρανοιξίων και στην τελετή της Πλύσεως της Αγίας Τραπέζης.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία του Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, ο οποίος διατηρεί στενούς ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς με την Ιερά Μονή Κουδουμά. Τόσο ο ίδιος όσο και οι Όσιοι Κτήτορες κατάγονται από τα Πιτσίδια Μεσαράς, γεγονός από το οποίο προέρχεται και η γνωστή προσωνυμία τους ως «Πιτσιδιανοί Άγιοι».

Μετά την ολοκλήρωση της Ακολουθίας των Θυρανοιξίωντελέστηκε Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου ΜητροπολίτουΙεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, με τη συμμετοχή του οικείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Αρκαδίας κ. Μακαρίου, καθώς και του ΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ.

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Στην τελετή παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Γόρτυνας κ. Μιχάλης Κοκολάκης. Τους ανωτέρω, καθώς και τους λοιπούς ευεργέτες της Ιεράς Μονής, ευχαρίστησαν και τίμησαν με βραβείο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνοςκαι Αρκαδίας, μαζί με τους συμμετέχοντες Αρχιερείς και τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, Γέροντα Μακάριο.

Μετά την ολοκλήρωση των λατρευτικών εκδηλώσεων, ο Καθηγούμενος της Μονής, Γέροντας Μακάριος, μαζί με την αδελφότητα, προσέφεραν στους προσκυνητές αναμνηστικά δώρα και παρέθεσαν την καθιερωμένη μοναστηριακή τράπεζα, φιλοξενώντας όλους τους παρευρισκομένους σύμφωνα με την ευλογημένη παράδοση της Μονής.

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Η Ιερά Μονή Παναγίας Κουδουμά απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για την πνευματική ζωή της Κρήτης, προσφέροντας στους πιστούς όχι μόνο την ευλογία της συμμετοχής στις ιερές ακολουθίες, αλλά και τη ζεστή φιλοξενία και αγάπη που διαχρονικά χαρακτηρίζουν την αδελφότητά της.

Πηγή: vimaorthodoxias.gr

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